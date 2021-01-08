基金會董事長林新欽更率隊到烏來地區，致贈中低收、低收入戶每戶關懷金500元、白米兩包4公斤。（社會局提供）

基金會董事長林新欽更率隊到烏來地區，致贈中低收、低收入戶每戶關懷金500元、白米兩包4公斤。（社會局提供）

基金會董事長林新欽更率隊到烏來地區，致贈中低收、低收入戶每戶關懷金500元、白米兩包4公斤。（社會局提供）

財團法人新北市廣慈博愛基金會每年受理新北各區急難救助、貧困濟助申請，36年來累計受益家庭及個人超過萬件。元月8日，基金會董事長林新欽更率隊到烏來地區，致贈中低收、低收入戶每戶關懷金500元、白米兩包4公斤，希望造福偏區弱勢家庭。

廣慈博愛基金會成立於民國74年，起因於民國73年間台北縣土城海山煤礦爆發礦坑災變，接連瑞芳煤山煤礦、三峽海山一坑煤礦兩處災變，一連串事故，造成重大傷亡，震驚當年社會，許多家庭因此破碎，亟需社會伸出援手。

在時任台北縣長林豐正與台北縣民眾服務社理事長林榮彬等人奔走下，邀集社會賢達陳兩傳、連勝彥等人成立財團法人新北市廣慈博愛基金會，藉以照顧受災戶就醫、就養及子女就學等。

此後廣慈博愛基金會持續協助政府推行各項社會福利政策，辦理急難救助，資助清寒優秀學生等，迄今邁入三十六年。現任董事長林新欽，於去年8月當選第12任董事長，林新欽世居三峽，礦災發生時，他正在台北縣政府服務，隨即投入救災工作。

林新欽歷任縣議員、台北縣農業局長，於新北市議會祕書長退休，全心投入社會公益活動。這次他帶領基金會董事林溪水、林長寅、呂金財、李武彥等發起冬令關懷活動，以烏來偏區為起點，在烏來區民眾服務社理事長王文炳協助下，一起關懷弱勢家庭，並拜訪烏來區長周守訓，希望未來持續關心偏鄉，擴大服務能量，以造福社會。

(中時 )