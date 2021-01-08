氣質女星張鈞甯過去曾和趙又廷、張翰、導演林哲樂等傳緋聞，也曾認愛科技業CEO男友黃凱偉，但兩人交往兩年，2016年就爆分手，2019年張鈞甯爆出和邱澤約會，但她以「感謝抬愛」曖昧回應。昨(7日)她在北京出席電影《緝魂》首映，觀眾說她在電影裡太帥氣，可能很多女生會想把她「掰彎」（指變蕾絲邊），她脫口說：「沒事！我很快就結婚了！」讓眾人愣住。

張鈞甯2019年在大陸青島拍攝《八歲的爸爸》被傳和邱澤假戲真做，兩人疑似同遊日本，隨後又被拍到坐男方的車夜遊，邱澤後來透過經紀人回應：「努力追求中，請大家給祝福。」被指公開認愛，張鈞甯則給了軟釘子，經紀人代為回應：「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉。鈞甯很享受當下忙碌的工作狀態，其他的事情相信會有最好的安排。」

張鈞甯脫口說「很快就結婚」，後來澄清是玩笑。（圖／翻攝自秒拍）

2020年年中，張鈞甯和邱澤傳出分手，但兩方都回應模糊。去年底她接受《ELLE》雜誌專訪，談到感情，她承認真實生活中還是想保留隱私，不喜歡被大眾關心，才能自在地投入愛情，「所以我希望我可以遇到一個有幽默感的對象，然後我們可以有說不完的話」，但又說目前重心還是在工作。

最近張鈞甯因拍攝電影《緝魂》剪去長髮，飾演帥氣女刑警阿爆，據《搜狐娛樂》報導，昨她身穿黑色半透視感裙裝現身北京首映，被台下影迷示愛說：「可能有很多女孩想要掰彎妳」，她下秒回：「沒事！我很快就結婚了！」全場安靜了1秒，她隨即「綜藝摔」說是在開玩笑，主持人問她是否暗示很快要脫單？張鈞甯回：「我也希望，希望托您的福，承您吉言」。

(中時新聞網)