宏碁今（8）日延伸Predator及Nitro系列發表新品，推出三款全新電競螢幕滿足職業級玩家及業餘玩家對於新型遊戲的廣泛需求；此系列電競顯示器通過德國萊因Eyesafe護眼認證，經由專業的設計，所釋放的高能量藍光低於業界LCD螢幕的標準。

宏碁公司數位顯示事業總經理簡慧祥表示：「宏碁全新電競螢幕搭載業界最新科技，提供玩家更強勁的性能及舒適的人體工學設計。Predator電競顯示器主要針對高性能需求的玩家而設計，以高品質及高穩定性著稱，無論對專業級或業餘玩家而言，都是最佳的選擇。宏碁全新的Predator及Nitro 系列顯示器更提供不同設計樣式及尺寸，能滿足市場上的多元需求。」

Predator XB273U NX：打造超高速殿堂級遊戲體驗

Predator XB273U NX 電競螢幕提供玩家最佳的電競體驗，搭載最新電競及顯示器創新技術，以27吋WQHD （2560 x 1440） 螢幕、275Hz螢幕刷新率（超頻）及灰階到灰階反應時間達0.5毫秒，提供擬真的遊戲畫面體驗，即使是超高速的物品移動畫面，也能高度流暢、畫面零撕裂；此外，更具備HDR功能，可達95%的DCI-P3廣色域標準，讓畫面色彩更鮮艷、黑色調更深沉，同時搭配宏碁Agile-Splendor IPS面板技術，進一步強化寬螢幕顯示畫面的清晰度。

Predator XB273U NX搭載最新推出的NVIDIA Reflex 延遲分析工具，可以分析滑鼠點擊，測量所需像素（例：槍口閃光燈）在顯示器上變化的延遲時間；在擴大的畫面對比度及色彩顯示之外，NVIDIA G-SYNC提供零撕裂的順暢遊戲畫面。

Predator XB323QK NV：31.5吋4K高畫質螢幕

全新Predator XB323QK NV搭載與NVIDIA G-SYNC®相容的31.5吋UHD （3840 x 2160） 電競顯示器，畫面更新率高達144 Hz，除了提供高度流暢的畫面，更具備90%的DCI-P3廣色域所帶來的鮮豔色彩，讓玩家體驗深入其境的遊戲畫面。此外，Predator XB323QK NV顯示器配有宏碁Agile Splendor IPS面板，且通過VESA DisplayHDR 400認證。

Predator XB323QK NV。（宏碁提供／黃慧雯台北傳真）

全新兩款Predator XB3 系列螢幕皆配Acer VisionCare 4.0技術，整合LightSense、AdaptiveLight、ColorSense以及ProxiSense等一系列護眼科技，能偵測使用者周遭環境光，自動調整顯示器的亮度及色溫，在玩家進行時間較長的遊戲或競賽時協助保護玩家的靈魂之窗。除此之外，兩款全新Predator XB3 系列螢幕為業界首款榮獲德國萊因Eyesafe 認證的顯示器，同時更配有宏碁創新ErgoStand支架，讓使用者能輕鬆調整螢幕旋轉、傾斜、軸承角度及高度，以達最佳觀看角度。

Acer Nitro XV282K KV：4K UHD 螢幕 支援最新遊戲手把

Nitro XV282K KV搭載4K UHD (3840 x 2160) IPS 顯示面板，其100,000,000：1高動態對比及90%的DCI-P3廣色域，提供高度清晰的畫面呈現及無可比擬的色彩鮮豔度，讓玩家能盡情徜徉於遊戲世界，亦採用AMD FreeSync Premium技術，具備144Hz螢幕刷新率的面板，畫面渲染反應時間短達1毫秒。此外，Nitro XV282K KV同時也支援HDMI 2.1及最新推出的遊戲機，提供4K UHD 120Hz可變更新率（VRR）的極致體驗；而德國萊因Eyesafe的認證再搭配最新的Agile-Splendor IPS 技術，則能有效強化寬螢幕顯示的影像清晰度。

Acer Nitro XV282K KV。（宏碁提供／黃慧雯台北傳真）

全新宏碁Nitro XV2系列螢幕搭載Acer HDR 400及液晶IPS技術，提升影像品質，同時更搭配Acer VisionCare 3.0技術，結合LightSense、ColorSense、ProxiSense及BluelightShield Pro等多種護眼科技，減緩工程師、作家、圖像設計師等螢幕重度使用者的眼部壓力。

(科技)