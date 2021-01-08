吳思賢（左）、李佳穎首次合作拍攝MV。（傳奇星娛樂提供）

吳思賢（小樂）2021年回歸樂壇推出首支單曲〈依然你在〉，MV邀請李佳穎與小樂飾演一對情侶，認識多年從未在戲劇上合作過的兩人，這次終於有機會交手，小樂笑說：「仰慕佳穎姐的演技已久，這次終於有機會合作，美夢成真啦！」兩人第一次搭檔就「趕進度」，把邂逅、初戀、熱戀甚至準備步入婚姻最後卻分手的戀愛過程全都走一遭，像經歷半個人生走馬燈的兩人笑說：「好像去上《戀愛巴士》那種實境節目，歷經當朋友、變情侶然後分手，情緒轉折要在短短MV四分多鐘呈現，很精采。」

吳思賢和李佳穎首次合作默契十足，對手戲張力精彩萬分。值得一提的是，從高中生演到出社會的小樂和佳穎由於同屬「童顏系」演員，穿起高中生制服扮學生毫無違和感，說服力十足。有趣的是，小樂對於佳穎如何「凍齡」十分好奇，在片場頻頻問她到底如何才能「保鮮」，還模仿佳穎吃東西，小樂笑說：「認識她這麼久以來，一直對她怎麼可以保養的像高中生一樣這麼年輕感到超級好奇！所以我決定佳穎不管她吃什麼，我都要來一份。」

MV最後一場戲，是小樂喝著魚湯回憶與李佳穎過往的點滴美好而崩潰大哭，由於戲份情緒濃厚沉重，特別選在半夜四點多收工前拍攝，只見小樂邊喝著魚湯邊流淚哭到斷腸，哭完後很滿意自己哭戲的小樂擦乾眼淚準備上車回家，結果才一上車就被工作人員拜託再拍一次，原來導演發現那一整段哭戲完全沒錄到，讓小樂只好再拍一次喝魚湯憶舊情人爆哭的戲，小樂苦笑說：「好險情緒都還在，很順利的演完，一大早魚湯喝到飽，當作是吃了營養早餐啦。」

(中時 )