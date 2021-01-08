員生醫院院長郭武憲（左）代表員生醫院捐贈150個住宅火災警報器，由消防第二大隊長徐溫聰代表接受。（員榮醫療體系提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣消防局近年不斷呼籲一般民眾住家主動加裝住警器，以利及早發現火災及早逃生。（員榮醫療體系提供／謝瓊雲彰化傳真）

員榮醫療體系關心社區居民健康、更關心居家安全，連續4年在119消防節前夕，捐出住宅火災警報器給彰化縣消防局，將開放給弱勢族群免費申請，也藉此呼籲民眾注意居家用火等消防安全。

員榮醫醫療體系連續4年，年年採購300個住宅用火災警報器，捐贈給彰化縣消防局第二大隊，由員生醫院院長郭武憲、員榮醫院由行政副院長張賢代表，捐贈給消防二大隊長徐溫聰；將提供給弱勢族群家庭及具高風險建築優先申請裝設，1月8日上午於員生醫院開放戶籍員林西區民眾申請裝設，一戶限申請一個。

徐溫聰說，目前一般公共場所及消防列管的工廠，都須依規定裝設火警自動警報設備，但一般住宅並未強制，民眾通常不會主動裝設，因此消防單位每年大力宣導推廣，呼籲民眾主動自費加裝；這300個火災警報器，將優先開放給弱勢族群家庭來申請裝設，像鐵皮、老舊及木造等建築，也可優先申請。

(中時 )