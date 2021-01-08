【愛傳媒陳玲玲專欄】肉圓從小就是我喜歡的小吃之一！肉圓是一種臺灣的特色街頭小吃，相傳彰化縣北斗鎮是肉圓的發源地，肉圓已有120年的歷史！

有名的肉圓店幾乎都叫阿！台北的阿財、彰化的阿璋、阿三！

我喜歡肉圓！肉圓真的可以從早餐一路吃到宵夜。

肉圓當然要去彰化吃，如果在台北想吃好吃的肉圓建議安東街彰化肉圓和它的兄弟店「阿財彰化肉圓」，爽脆筍絲、大塊肉餡、Q彈外皮！

兩間店是親兄弟，「阿財彰化肉圓」是哥哥，從早上賣到中午，「彰化肉圓」是弟弟，下午3點營業到傍晚，兩家都是排隊名店。還有南機場的彰化肉圓也好吃！

南機場彰化肉圓，每天限量300顆，只賣兩小時，這家肉圓紅到被美國CNN、日本NHK報導！還沒開始營業，排隊的人潮就很多了！

它的肉圓咬起來飽嘴感很棒的大塊豬後腿肉，嚼勁沒話說，肉的滋味也特別好，像醃漬過之後的辛香料香氣，恰到好處的胡椒香很是引人入勝，咬起來好滿足。

特別的細筍絲令人留下好深刻的印象，獨門醬汁甜辣非常夠味！外皮Q彈，邊咬邊可以感受它外皮的韌性之外，還有被白麵醬包覆之後帶來的鹹甜感！

豬肉大塊有口感，內餡裡面還可以吃到不少細筍絲！魚丸大顆好吃，內餡一咬就會噴湯汁，透出淡淡胡椒的湯底，好喝！

阿財彰化肉圓，肉圓加了香菜、蒜泥、醬油、粉紅色甜醬和橘色辣醬，內餡為筍絲和肉塊，筍絲口感脆，肉塊新鮮調味佳，外皮Q軟有彈性，好吃！

店家使用的是新鮮的豬前腿肉與切好的筍乾當內餡，外皮則是用番薯粉和米漿打成的泥，先蒸過後再放入油鍋炸煮，這裡的筍乾是切成細絲狀，再來說說肉圓皮真的超Q好好吃，入口好有彈性，搭配辣醬更是對味。

阿財肉圓不止皮Q好吃，肉塊本身口感札實帶點微咬勁，口感特別好，味道除了釀漬的鹹香外透著迷人的黑胡椒香氣，混著醬汁超好吃。

四種醬料入碗，咖啡色是醬油膏，粉色是甜米醬，橘紅是辣醬，最後一點蒜泥與香菜。

米醬雖膩甜毫無層次，但配上蒜泥與油膏就會豐富，加上一點微辣簡直絶妙！出色的醬料，QQ的嫩皮與筍肉內餡三者合一，完美！

安東街彰化肉圓是弟弟的店營業時間下午三點半開賣，沒想到平日也大排隊！兩家極為相似，爽脆筍絲、大塊肉餡、Q彈外皮皆如出一轍！

一般來說在台灣肉圓分三種，一是清蒸這種方式南部偏多，但北部也是有，代表性可能是北斗肉圓。另外一種是直接下鍋低溫炸，這算是北部比較少見的，另一門路如阿財是先蒸後炸。當然，三種的口感完全不一樣！

肉圓有蒸滷派，煎炸派，北派的彰化肉圓為油炸地瓜粉，南派的屏東肉圓為清蒸在來米粉。

彰化以北地區是採用番薯粉為主的油炸肉圓！南部則偏好純米漿的清蒸肉圓。另外在高雄、旗山的肉圓則還有煎的呢！台南蒸肉圓之中，武廟肉圓以及福記肉圓最為有名。

福記肉圓，店面很樸素，賣的則是炊蒸肉圓，蒸出來的肉圓外皮軟嫩，吃起來就是特別的軟，入口即化的口感，因為是在來米米漿蒸煮做成，外皮口感是偏軟的，散發淡淡的米香味，內餡則是採用上選的豬後腿肉，肉塊有稍微醃漬過，吃起來香香的，帶一點札實口感有咬勁，讓口感更加分，淋上甜味的醬汁，沒有過多的調味與配菜，有著單純的香。

南蒸北炸吧，但新竹偏偏又不大一樣！甚至肉圓重鎮彰化，光是彰化市、北斗、員林的肉圓就分成三派。說到肉圓的醬主要是以米漿去調的，南部多半偏甜，北部如基隆、新竹則偏鹹好像更是直接淋微辣的辣醬！

新竹鷹王肉圓，藏在超簡樸的鐵皮屋裡面。「鷹王肉圓」可是飄香近60年的好味道，是很多在地人從小吃到大的回憶！必點肉圓配香腸的組合，內餡是紅槽肉（新竹大部分的肉圓也都是紅槽肉居多）。

鷹王的肉圓是用低溫油炸，外皮保有一點點脆度、但咬起來還是充滿紮實的軟Q，皮算厚，不過口感不錯，軟Q中還帶有紮實感，豬肉頗有嚼勁的，愈咬愈可以感受豬肉的甜度。

獨家醬汁古早味，肉圓配上骨仔湯，再外加一份香腸，就是在地人最充滿古早味的下午茶囉！辣醬、醬油膏還有蒜泥，全都是鷹王自己製作，在外面絕對吃不到。

彰化肉圓遠近馳名，如果到彰化，喜歡炸得香酥脆皮的可以去「北門口肉圓」或是「阿三肉圓」喜歡Q彈外皮的就推「阿璋肉圓」或是「正彰化肉圓」。

員林的肉圓跟彰化的不相同，軟皮的非脆皮！彰化市的肉圓皮常見純用番薯粉，比較具有韌度，員林則是混合在來米漿，是軟中帶Q！

阿璋肉圓，五十年老字號，《那些年，我們一起追的女孩》有一幕在這邊拍的喔！

醬是店家特製的哦，和肉圓常見的蒜味醬不同，阿璋肉圓加入了醬油膏和白醬（米醬）、還有可以另外自行添加的紅醬（海山醬）及香菜，米醬口感濃稠滑順、帶些微的甜味，加上紅醬的微辣，搭配肉圓吃起來真是爽口！

阿璋肉圓的皮是採用善化地區的地瓜粉，外皮的Ｑ彈及韌度，很有咬勁口感。

內餡則是採用豬肉、紅蔥頭、筍子與香菇，且豬肉不僅是新鮮的溫體豬肉，還是瘦而不澀的上等後腿肉；肉餡裡頭也有整朵的香菇以及筍絲，整朵的香菇提味，筍丁則增添清爽的口感！是許多旅外的彰化遊子，返鄉必嚐的家鄉味。

阿三肉圓，五十幾年老店的「阿三肉圓」現也由第三代接手，傳承了酥炸肉圓的真功夫。肉圓除了有酥脆的外皮之外，大顆肉圓裡頭還包有北海道干貝！

用料超彭湃的，炸至外皮酥脆的肉圓裡頭包裹著不少配料，像是北海道特產干貝、油炸鴨蛋、切片花菇、肉絲、肉塊等，加上獨家特調醬料提味，的確是別有一番滋味！

阿三肉圓獨家調配的四種醬料，有特調甜醬、醬油、蒜泥、特製辣椒醬，淋在酥酥脆脆的肉圓上，與內餡肉汁混合，口味獨特！肉圓幾乎都是現包，品質看的見，絕對吃的到最新鮮的肉圓！

湯品也都是採用燉露的方式呈現，有龍骨髓湯、排骨湯、豬肚湯、金針湯、苦瓜湯等，傳統古早味的滋味，也是饕客們的最愛！

北門口肉圓，飄香60多年的脆皮肉圓，肉圓特色就是先蒸熟後，再放入高溫油炸，走的是一種酥脆的路線！

配料相當豐富，有整顆干貝、肉塊、肉絲、花菇、油炸過的鴨蛋、鳥蛋等，肉塊吃起來有點類似肉羹的感覺，份量也不少，夾雜著肉絲吃起來頗有層次感！

彰化肉圓渾圓飽滿，主要是正圓形，北斗肉圓則較像橢圓形，大小約是彰化肉圓的一半。北斗肉圓外皮主要是米和甘薯粉調製，咬起來香Q帶勁，內餡則會有筍丁和豬胛心肉！

北斗北斗肉圓生，彰化百年老店，曾榮獲總統國宴小吃指定店家，位於中華路，已是間百年老店了！

北斗肉圓生的肉圓形狀不像一般肉圓是圓形的，而是呈現三角形狀！以糯米、黑豆豉等十三種古法配方製成的沾醬，與肉圓絕妙的調配，是他們的肉圓最大的特色！

皮的部份是白色的，而且皮顯的略厚很有咬勁！

北斗肉圓生的內餡為溫體豬肉跟竹筍丁，而且竹筍丁加份量的還不少，吃起來很清脆，讓肉圓吃起來的口感不會只是嫩Q那麼單調！

員林寳斗肉圓，也是彰化人都知道的好味道～很多彰化人從小吃到大～飄香了80年的老店，圓皮是採用品質好的在來米漿加上番薯粉做成的，內餡也不馬虎，使用上選豬肉、筍塊、蔥酥及獨門的五香秘方，每天現做現吃，非常新鮮！

員林肉圓施，足足有60餘年，被視為員林隱藏版的肉圓施，如果沒有在地人推薦會錯過這個超好吃的肉圓啊！

它的肉圓外皮是使用米漿，只加一點點的蕃薯粉，所以炸起來的口感軟中帶Q，內餡的豬肉餡料香氣十足，裡面的肉有包竹筍，再淋上特製白醬，搭配濃郁的肉餡，很容易一吃就上癮。

屏東肉圓，民族夜市裡頭的「正老牌屏東肉圓」，開業至今已經有80餘年的歷史，肉圓採用清蒸的方式，再放入滷汁裡頭浸泡，上桌前放上蒜泥、香菜、芹菜梗等配料，外皮軟Q滑嫩，內餡紮實飽滿，吃起來鹹香開胃！

肉圓採用在來米粉搭配番薯粉製成，帶點乳白微透的色澤，吃起來滑嫩軟Q，有淡雅的米香！有些客人肉圓不要加醬、加味素，有的客人肉圓要加湯，非常客製化！

屏東另一家黃家肉圓至少在地經營七十年左右，已經傳承到第三代，堅持祖父流傳下來的配方來製作肉圓，相當古早味，也值得一試。

台灣各地充滿不同特色的肉圓！有好吃的肉圓一定要告訴我！

作者為資深廣告人

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