因浮報加班費、言語騷擾女下屬，2019年遭免職法官職務的前士林地院法官陳梅欽，日前又遭檢舉接收律師賄賂、性招待，6年內更有1500多萬不明現金收入，陳雖辯稱是股票投資及租金，但士檢8日仍依貪污罪將他起訴。

曾任士林地院法官的陳梅欽，因浮報6000餘元加班費，另有不當感情交往、以「露事業線」等言語性騷擾兩名女下屬等，2019年6月遭司法院職務法庭判決免職，後來他轉任律師。

日前檢調接獲檢舉，指陳1995年任職澎湖地院候補法官至2019年去職時，年薪約為160萬，但2012年起6年內，帳戶內確有高達1537萬200元等不明現金，小額小額計178筆，陸續存進他的戶頭，疑似收受賄賂。

陳梅欽出庭時辯解，這些錢包括幫朋友刷卡買錶，因為他是LV的會員，他買會有折扣，事後友人再匯現金給他，另外他也跟數個朋友進行短期借貸，從中收取利息及本金，此外還有母親喪事的白包、不動產租金、買酒生意獲利等，所以才會一直有錢進來。

陳解釋像2015年匯入的374萬8000元，就是他借朋友錢，對方後來還款，此外還有操作股票的獲利等等，他的錢都是從銀行領出，並沒有來路不明。

檢方另傳喚陳的姊姊出庭，針對為何匯了數百萬給弟弟，陳女表示時日久遠，她已記不清楚，檢方認為她避重就輕，另質疑陳為何不一次存入貸得的款項，而是拆分成數萬、數十萬陸續存入，不合常情。

起訴指出，陳光是2015、2016年，不明收入高達404萬餘元，明顯超過他的薪資，陳也無法解釋這些款項的來源明細，陳妻應訊時，對5次分別匯給丈夫72、74、64、95、70萬，則表示是丈夫叫她匯的，她並不清楚來源。

士林地檢署日前偵查終結，認為陳6年來有1537萬餘元的不明所得，依貪污罪將陳起訴，他任職法官時詐領加班費6136元，也依貪污、詐欺罪一併起訴。

(中時 )