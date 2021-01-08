南亞科(2408)今(8)日公布2020年第四季財報，受產品價格降約5%影響，第四季毛利率續降至22%，季減近3.9個百分點；淨利9.11億元，季減43.6%，獲利為去年單季最低，單季EPS為0.3元。

南亞科今日舉行法說會公布上季財報；2020年第四季營收為147.73億元，季減3.6%。第四季DRAM銷售量季增低個位數百分比，平均售價季減中個位數百分比。台幣升值造成匯兌不利影響營收2.3%。因產品價格下滑，第四季營業毛利率22%，較上季減少逾3.8個百分點。營業利益為13.04億元，季減37%。業外淨損1.84億元，主要受到匯兌損失影響。稅後淨利為9.11億元，季減43.6%，單季每股盈餘為0.3元。

南亞科去年銷售持續成長，2020年營收為610.06億元，年增17.9%；受到產品價格下滑影響，毛利率25.7%，比前年的31.9%減少6.2個百分點；營業利益為84.35億元，年減11.4%；稅前淨利89.74億元，年減20.1%；稅後淨利為76.72億元，年減約21.91%，每股盈餘為2.5元，低於前年的3.23元。

(時報資訊)