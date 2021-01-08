300名里民共同現身支持，拒絕工廠進入學區。（姜霏攝）

台灣默瑞建材公司在蘆竹區海湖國小100公尺內排放廢氣引起大量民眾不滿，里長帶領300多名民眾冒寒抗爭，高掛「環境殺手遠離校園」等字樣的白布條，要求工廠撤離學區，甚至年邁的長者也都紛紛出動，一同捍衛子孫的健康。

坑口里長徐垂勇指出，3、4年前默瑞開始設廠時，周遭居民就感到十分擔憂，尤其廠房又設在學區的100公尺內，孩童的健康更是備受危機，且公司欲設廠前應向里民舉辦說明會，但卻遲遲不見人影，每次對方開放座談的時候，也只有十幾個人參加，怒言默瑞根本是「欺壓民眾」。

徐垂勇說，早在多年前就已向桃園市環保局反映，但是也沒有得到正面的回覆，而環保局去年公布默瑞試車時程為去年11月16日至今年2月23日，也已進行燃燒作業，指稱居民每看到工廠在排放廢氣的時候都人心惶惶，並決定在6度的溼冷天氣站出來與默瑞對抗，另期盼環保局能主動舉辦說明會。

坑口里鄰長邱信儀表示，學區內各個都是未來的主人翁，卻飽受工廠空氣汙染的惡意對待，如今里民才會一同站出來對抗，就連約90歲的高齡母親也都現身支持，同時也強調環保局本不願面對，大家在寒風中等了近3個小時，直到議員、地方人士協調後，才肯派員與里民正面對談。

默瑞執行長李文章強調，工廠只收受經濟部公告再利用的一般紡織及紙槳汙泥，再利用工廠可以收經高溫950度燒結後的底灰做為防火製磚原料，也可做為輔助燃料用途，並非謠傳的「燃燒醫療廢棄物及有毒物質」，對於不明人士誣賴很無奈，表示工廠願意敞開大門供民眾檢視。

桃園市環保局回應，默瑞依法申請許可並刻正試運轉中，因該公司為私人企業，發生民怨應由廠方自行舉辦說明會化解，環保局若有收到該公司的說明會通知函將會派員出席。

(中時 )