中信兄弟今日於屏東中信園區開訓，去年又與總冠軍錯過，今年奪冠仍是唯一目標，開訓典禮上領隊劉志威要選手們問自己「我們真的夠強嗎？」他強調球隊要真的強到無人能敵才能拿總冠軍。

劉志威在開訓典禮上笑說過去常有朋友向他說兄弟很強，幾乎每年都打季後賽，但他也點出，「我們很多地方都夠強，但要能強到無人能敵才能拿總冠軍，要強到能創造一個王朝的實力和準備，這才是真的強，還有很多可以進步的空間。」

劉志威認為在團隊之中最重要的是不斷求進步的決心和渴望，「如果沒有就不適合待在這團隊，容易被別人取代，這團隊沒有人不能被取代，包含我也是一樣，所以希望大家保持不斷求進步的決心。」

劉志威認為開訓並不是一個「開始」，而是最後通牒，球員應該要在開訓前就將身體和心態準備就緒，「現在就該進入狀況了，唯有每人不斷進步，整個團隊才能達到目標。」

而今年兄弟由二軍總教練林威助升任一軍總教練，丘昌榮則退回首席教練輔佐林威助，他再次強調球隊要有態度，「選手一到球場就要拿出應有的態度，積極、正面、求勝、感恩的態度，都是棒球人所必備的，比賽中勝負很難掌握，但唯有好的態度才能感動球迷、不會對不起自己。」林威助也說總冠軍只有一隊，只能踏實做好每個細節才能離目標越來越近。

中信兄弟領隊劉志威。（鄧心瑜攝）

(中時 )