台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）8日公告2020年全年合併營收42.24億元，比2019年的36.90億元，年增14.49％，雖然受到美國子公司認列損失而減損獲利，在經過整頓之後，2021年將讓產能、產品，雙箭齊發，啟動新一波成長。

東哥遊艇投資經理呂宜澄8日指出，今年全球各項經濟活動，都受疫情衝擊影響，人們開始尋找能同時兼顧隱私、以及安全考量的休閒娛樂活動，私人遊艇恰好滿足了此一需求。

呂宜澄表示，全球各地船展雖然多數取消舉辦，船主的消費模式也略為改變，透過個別預約方式，選擇幾個品牌、船型參觀，進而做出購買決定，東哥自有品牌「Ocean Alexander（OA）」為美國豪華遊艇的第一品牌，必然列於船主選擇清單上，有利於提升銷售成果。

她說，東哥近幾年加速新產品開發，每年持續推出多款新船型，獲得市場青睞，希望能夠以豐富的產品組合，滿足不同船主的喜好及需求。

呂宜澄表示，根據國際知名遊艇雜誌（Boat International）最新公布的調查，2021年豪華遊艇市場景氣仍舊維持榮景，東哥在豪華遊艇製造商排名，晉升全球第四名，顯見OA遊艇在國際市場之超群地位。

展望未來，她說，東哥改建的小港舊廠已經開始投產，新產能預計未來3到4年，陸續開出，新產能也增加產品配置彈性，新產品平均尺寸逐步放大，未來營運將逐年加溫，在揮別美國虧損生產線後，東哥對未來營運表現深具信心。

(工商 )