竹雕大師翁明川因喜好品茗而開始創作，題材跳脫傳統。（莊旻靜攝）

獲得國立台灣工藝研究發展中心第6屆「台灣工藝之家」的翁明川，揭牌典禮8日上午於樂竹齋竹雕工作室舉辦，新竹縣長楊文科親自到場參與，也頒發表揚狀給翁明川，讚許他在退休之後於竹雕工藝上找到第二春，並努力獲得認證，未來縣府會於周邊道路設置路標指引，方便前往參觀的民眾。

翁明川學生時代專修應用美術設計，畢業後則從事電視美術工作30餘年，遇古裝劇的服飾常需考證，也因工作壓力而開始品茗，繼而對品茗周邊用品產生創新的興趣。翁明川認為，竹雕藝術已自成專業，應依現實環境需求而創作。

翁明川也認為，現今世代交替，工藝家思考該何去何從、做什麼樣的作品才能從傳統中創新，他作品以簡御繁，題材跳脫傳統山水花鳥，並加入西方「包浩斯」美學，以立體幾何圖形為基礎，期望能讓人心靈平靜。

國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修表示，「臺灣工藝之家」設置評選，自2004年至2012年歷經5屆評選，睽違了8年才又於2020年舉辦第6屆評選，共選出25位台灣工藝之家。新竹縣過去入選的還有竹東曾定榆、新埔朱錦城、黃賽琳、關西鄭階和、峨眉鄭永國、邱建清、北埔彭坤炎、新豐陳威恩。

文化局長李安妤表示，台灣工藝之家為推動傑出工藝家認證機制，也期望能帶領民眾認識台灣工藝創作環境，並結合觀光，發揚各地工藝特色。

(中時 )