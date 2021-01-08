競賽項目包括消防衣著裝、水帶打保齡球、消防栓操作射水、CPR急救技能及AED操作等。（姜霏翻攝）

為加強工業區消防安全，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今日上午與觀音工業區服務中心，聯合舉辦「110年度觀音工業區廠商消防競技大賽」，吸引上百人同場較勁，不僅展現對消防器材操作熟悉度，也希望藉此互動培養感情，增加工業區區域聯防效能。

草漯消防分隊長黃章瑋表示，觀音工業區區域聯防消防競技大賽，迄今已舉辦17年，是觀音工業區傳統重要活動，今年參賽廠商眾多，包括有13個隊伍、100人於現場較勁，競賽項目包括消防衣著裝、水帶打保齡球、消防栓操作射水、CPR急救技能及AED操作等。

第三大隊大隊長殷明坤指出，在競技比賽中，除可看見熟稔技術和團隊精神外，包括員工CPR與AED急救等救護技術，也可展現各公司員工對於初期災害應變的能力及急救處置的熟悉度，盼藉此活動讓工業區廠商彼此聯誼互動培養感情，增進工業區區域聯防的效能。

另外，今日活動現場亦宣導各廠家正確防火、防災及緊急救護知識，尤其春節將至，各公司業務繁忙，應格外注意用火、用電等管制工作，並加強防制縱火，以確保場所安全，平安歡度佳節。

(中時 )