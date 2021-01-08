講座尾聲，藝人許效舜現身與基隆市長林右昌合照。（本報資料照）

許效舜選基隆市長有譜

跨入2021年，距離2022大選也更接近，各政黨紛啟動縣市長人選佈局。知名藝人許效舜先前即宣布競選基隆市長，他今(8日)在廣播節目中則說，希望能夠在人生一甲子時，執行生命中最重要的一次任務，盼有機會希望能當市長為市民服務。不少網友則是表示樂觀其成。

許效舜在POP Radio《POP撞新聞》時表示，自己要60歲了，這次如果沒有想法，那將來就沒機會了，意識到世界上只怕2件事，分別是身體不好、時間不夠，因此他積極希望在人生一甲子的時候，可以去執行生命最重要的一次任務。

許效舜談參選基隆市長。(取自POP Radio聯播網官方頻道)

許效舜說，他跟藍綠白，都可以合作，而他最想合作的對象，是基隆市民。許效舜說，他爸爸當過四屆基隆市議員，卅多歲時父親就曾要他返鄉從政，而奶奶在世時絕不接受國民黨，但爸爸卻是國民黨議員，去年台灣民眾黨，還找過他演講。許效舜說，他和藍綠白，都有淵源。

另外，基隆市長林右昌日前受邀在台科大演講，許效舜也現身聆聽，他說，得知有這場講座就告訴自己一定非來不可，聽完也發現市長很難當，但會一直努力朝選基隆市長方向前進。

至於，許效舜參選消息曝光後，不少網友都在批踢踢上討論，很多人認為「不錯阿」、「嗯，樂觀其成」、「換人當也不錯」、「不要再投給藍綠覺青都好」、「加油」、「換個氣象或許不錯」；但也有人批「為什麼不從議員當起？」、「10幾年前鐵獅玉玲瓏最巔峰的時候出來選可能會上，現在比較難吧，不過最巔峰時候應該也只想賺錢不會想選」。

許效舜爆闖星河因澎恰恰

(中時新聞網)