五月天去年12月31日起舉辦「好好好想見到你」演唱會，未料前2場有自主健康管理者違反規定進場參與。今（8日）第4場再度於桃園登場，主辦單位表示，除了調整並拓寬進場動線，為防止個資外洩疑慮，實名制入場的方式也提出因應措施，增設入場機器掃描通道及人員，從原本30道增設至50道，保護觀眾個資同時也能兼顧疫調需求。

對於實名制登記留下的資料，相信音樂表示：「全面皆以條碼掃描器進行掃描，資訊暫儲存於無連接網路的手機，並於觀眾進場完畢後，統一整理儲存於拓元雲端，並由專責人員嚴加管理。」若身分證無法掃描，則會有工作人員引導，改以「人工驗證」方式入場。

相信音樂表示，前幾場演唱會搜集的個人資料，都已統整建立實名資料，並有專業人員保管並做好資安防護，而現場手機拍攝的照片，也在活動現場確實刪除。此外，為兼顧個資保護及疫調需求，觀眾的個人資料自演出日起算28天內，將配合中央流行疫情指揮中心及有關單位僅用於防疫目的，「無疫調需求者，於前述期間屆滿時，本公司將主動刪除、銷毀，不會另做他用」。

其實上周開演前主辦單位就祭出13條防疫規範，但據悉許多粉絲都卡在開演前幾刻才入場，導致機器掃描通道爆滿，改以人工掃描方式入場。但粉絲反應工讀生拍證件有個資洩漏的疑慮，相信音樂也表示硬體設備方面皆以條碼掃描器進行掃描，資訊暫儲存於無連接網路之手機，並於觀眾進場完畢後，統一整理儲存於拓元雲端，並由專責人員嚴加管理；而上周工作人員有使用手機拍攝的照片，已於現場立即確實刪除，包含手機垃圾桶、雲端空間及雲端垃圾桶。

(中時 )