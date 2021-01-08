群創將於1月11至14日盛大登場2021美國消費性電子展（CES），因新冠肺炎疫情影響全球展覽步調，今年美國消費性電子展將首次以全數位化開展。群創將透過線上展覽平台，展出一系列最新前瞻研發技術與全方位顯示器解決方案，積極搶占智慧育樂、智慧車用等場域應用商機。

因應後疫情時代催生出各商業活動與生活型態的改變，加速宅經濟、智慧終端應用等商機持續發酵。群創特於CES展出全球首款電競電視、8K電視與一系列高階顯示器等相關產品精銳盡出，包括業界首發最高刷新率「65吋4K電競電視」，具備可支援VRR刷新率高達240Hz，使動畫影像更清晰逼真，減少延遲、卡頓、撕裂和閃爍問題，提供遊戲族群最佳卓越性能的遊戲體驗。

群創具備大尺寸面板量產實力，超大尺寸「120吋8K４K高階電視」，採新世代miniLED背光顯示技術與獨家整機技術，具高色飽、搭載卓越8K高解析度，開創絕美畫質再升級，讓觀賞者享受頂級的嶄新視覺體驗。同時亦展出全球最窄邊框「65吋8K4K高螢幕佔比多分區薄型化電視」，藉由獨家技術使最窄顯示BM區（Black Matrix）僅達0.5釐米、可視區佔比高達99.5％，並搭載miniLED背光顯示技術，提昇亮、暗細節，超薄機身厚度僅14.9釐米，將為高階電視領域樹立標竿。

群創憑藉深耕TFT-LCD多年經驗，取得全面性關鍵技術再突破，分別展出「14吋FHD PolarBlack極光純黑面板」，以獨家PolarBlack極光純黑LCD創新技術，超越高階OLED畫質。PolarBlack極光純黑面板具超廣色域（DCI-P3100％）、高亮度（400nits）與超高對比（3000：1）、功耗較一般LCD降低30％等特點，其色彩絢麗奪目、畫質精湛細膩、明暗對比鮮明、暗態細節層次更清晰，顛覆新世代消費者的使用體驗。此外，因應全屏化時代來臨，群創也將展出「6.4吋隱形相機顯示器」，以卓越獨家技術實現LCD屏下相機應用，將相機孔隱藏於顯示器後方，達到超高占比之全螢幕外觀，使消費者獲得極佳視覺享受。

近年隨著觸控技術延伸至各種移動裝置應用，群創掌握關鍵觸控技術並積極開拓多元應用領域。這次群創將同步展示多項觸控解決產品，包括「多重觸覺回饋顯示器」，以獨家整合2D多頻段振動觸覺回饋與3D立體微結構觸覺技術，讓使用者可感受多重回饋，如壓、振、移動等，豐富使用者的介面體驗，讓終端消費者可更直覺、更愉悅、更準確的使用裝置，此技術的創新性及前瞻性榮獲「2020TDUA傑出產品獎」肯定，未來將可廣泛運用至智慧家居、智慧車用等領域；另今年勇奪多項技術大獎的「內嵌式全屏指紋辨識顯示器」也將透過展覽交流平台，再度展現群創累積多年的前瞻技術能量於全世界。

面對未來展望，群創將持續精進技術創新發展，包含主動式矩陣AM miniLED、AM microLED、8K4K超高解析度、全屏極窄邊框等，積極推升高含金量產品與提高產品附加價值。

(工商 )