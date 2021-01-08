NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）8日公告2020年12月份營運結果，合併營收為41.75億元，較去年同期成長2％。全年度累計至12月份營收達484.97億元，年增率將近9％，創歷年營收新高。

與2019年同期比較，群聯指出，12月份SATA及PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近26％；eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫而成長超過66％。

此外，針對全年度累計的總出貨量年增率，SSD及eMMC記憶體模組總出貨量成長超過25％，刷新歷史同期新高；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近82％，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量成長將近11％，再次創歷史同期新高；記憶體總位元數（Total Bits）成長近12％，也同樣刷新歷史同期新高。

群聯董事長潘健成表示，2020年對於NAND快閃記憶體儲存產業是洗三溫暖的一年，不僅歷經了疫情的影響，連帶對於全體人類的生活都產生了根本的變化。從不習慣每天透過視訊會議與客戶溝通，到現在已經逐漸習慣甚至覺得視訊會議更方便。這樣的變化，也帶動了Work From Home的各種衍生應用需求，包含雲端服務、遊戲產業、遠距教學、以及NB電腦產業等，而這些應用都需要NAND儲存產品，也因此帶動了群聯於2020年的整體營收新高。

潘健成接著強調，展望2021年，透過全球首款的PCIe Gen4 SSD控制晶片E16至全球唯一讀寫速度均達到7000MB/s的新一代旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片E18，群聯的技術能力不僅已經獲得全球客戶的肯定，更直接獲得許多新專案的合作。群聯也將持續努力，續創2021全年營收與獲利佳績。

(工商 )