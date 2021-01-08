瑞基（4171）受惠新冠相關產品銷售旺盛，自結12月營收1.04億，年成長130.55％，全年累計營收8.57億，年成長134.29％，再創新高。

瑞基表示，歐洲12月逢耶誕假期，1月各代理商接續假前市場反應，積極拓展中。英國雖正式脫歐，但該公司產品已通過當地測試，規格符合當地法規需求，不影響未來銷售。

亞太地區方面，12月新增日本與馬來西亞市場。日本代理商於11月下訂POCKIT Central儀器與試劑，12月已出貨，並完成教育訓練，目前進入當地測試階段。馬來西亞郵輪商訂購新冠試劑與儀器，測試於郵輪之應用。印尼市場需求強勁，試劑儀器持續出貨。

台灣方面，得標三總松山分院標案，出貨65組試劑。台灣經銷商與直客皆持續訂購試劑產品。

另外，中南美非方面，巴拿馬代理商持續訂購新冠儀器與試劑。阿根廷已收到儀器，1月安排教育訓練，正式進行當地測試。墨西哥亦持續訂購新冠相關儀器與試劑。

全球新冠疫情不減，因應疫苗及藥物問世之後，現場核酸檢測將有更大的需求，瑞基積極擴產，規劃的百萬月產能自動化產線已完成試車，1月正式投產。市場方面，瑞基在人病市場將以新冠疾病為核心，發展呼吸道相關疾病試劑，並於今年盡快加入其他呼吸道疾病的診斷試劑，同時與動物市場雙軌並進，深化全球佈局。

(工商 )