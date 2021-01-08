隨著民主黨候選人Raphael Warnock和Jon Ossoff雙雙在美國喬治亞州的參議員決選勝出，參議院形成民主黨與共和黨50-50均分的局面。資誠（PwC）會計師事務所指出，即將上任的民主黨副總統賀錦麗於參議院法案投票時擁有打破平局的關鍵一票，使民主黨達到51-50的優勢。

資誠表示，參議員選舉結果會讓民主黨在「預算協議程序」中推動拜登2021年的稅收提案上將更加順利。拜登的稅收提案包括，提高企業所得稅稅率至28％；針對年收入超過1億美元的企業按會計利潤課徵15％的最低稅負；將企業境外超額利潤稅負適用之稅率從10.5％提高至21％。

個人稅的部分，拜登研擬提高最高課稅級距適用之稅率至39.6％，也預計對年收入超過100萬美元的個人，將其長期資本利得併入一般所得課稅；遺贈稅方面，拜登想將原本1,158萬美元的免稅額調降至2017年川普稅改前之金額，也想取消被繼承人死亡時，繼承人無須繳納資本利得稅，卻可以享受成本墊高的優惠。

資誠（PwC）稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，此次的參議員選舉結果有利於拜登在參眾兩院的完全執政，拜登所提出的稅法政策將會帶來不同面向的稅法變動，建議在美國營運的公司，擁有台美雙重國籍及在美擁有資產等人士諮詢美國稅領域專業人士以因應美國稅改帶來的額外稅務成本和美國稅務風險。

(工商 )