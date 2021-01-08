玉山金控去年賺180億元 每股盈餘1.43元 15:192021/01/08 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控8日公布2020年12月自結盈餘，單月稅後盈餘12.02億元，全年稅後盈餘180.16億元，較去年同期減少10.4％，每股盈餘為1.43元。主要子公司玉山銀行全年稅後盈餘164.97億元，較去年同期減少16.0％，玉山證券全年稅後盈餘成長82.5％，玉山創投全年稅後盈餘成長699.8％。面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，業務持續穩健發展。 長聖生技8日上櫃 每股138元掛牌 《金融》國銀對中小企放款 去年前11月超標1.6倍 (工商 ) #玉山金控 #每股盈餘 #稅後盈餘 #較去年同期 #全年稅後 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》南亞科上季每股獲利0.3元 全年最低 15:062021/01/08 財經 台塑四寶Q4大賺428億元 2020年EPS台化3.34元奪冠 15:202021/01/08 財經 台塑四寶年終獎金揭曉 達3.66個月 16:092021/01/08 財經 《鋼鐵股》大成鋼去年12月、Q4營收同攀全年高峰 11:592021/01/08 財經 《鋼鐵股》運錩、高興昌上月營收齊登全年高 12:332021/01/08 財經 國票金出手精準 新總部坐擁增值 04:102021/01/08 財經焦點 史上最強！大毅上月營收年增28.03％ 15:392021/01/08 財經 《熱門族群》台塑四寶上季獲利出爐 台塑、南亞風光 15:402021/01/08 財經 史上最強12月 國巨去年EPS上看28元 04:102021/01/08 財經要聞 《金融》去年前11月刷卡金額年減7％ 全年拚破3兆元難度高 07:442021/01/08 財經 《半導體》聯電上季、去年營收 同奔新高 16:142021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 貿易爭端難解 找其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 獨》疫情來亂 華航佛心給每人3萬年終 長榮慘掛0 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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