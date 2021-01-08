玉山金控8日公布2020年12月自結盈餘，單月稅後盈餘12.02億元，全年稅後盈餘180.16億元，較去年同期減少10.4％，每股盈餘為1.43元。主要子公司玉山銀行全年稅後盈餘164.97億元，較去年同期減少16.0％，玉山證券全年稅後盈餘成長82.5％，玉山創投全年稅後盈餘成長699.8％。面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，業務持續穩健發展。

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(工商 )

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