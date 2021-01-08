廣達12月NB出貨量再創歷史新高 全年營收站上1.09兆元 15:192021/01/08 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣達NB出貨再創歷史新高，12月出貨量710萬台，雖然下半年以來缺料嚴重，廣達2020下半年單月出貨量四度創下歷史新高，帶動全年NB出貨量仍高達5,980萬台，僅比原先預期的6,000萬台目標短少20萬台，出貨量年增率高達7成，12月營收1,098.2億元、月增6.7%、年增18.2%，全年營收1.09兆元，年增6.04%，連續第四年站在兆元之上。 營收公布前夕台積電被拱上580元 台股15463點再創高 《興櫃股》巧新上月營收衝同期新高 Q1續爬坡 (工商 ) #廣達 #NB #出貨量 #兆元 #創歷史新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國光生 2020營收寫新高 04:102021/01/08 證券．權證 鈞興-KY第四季淡季不淡 2020年營收飆新高 10:492021/01/08 財經 陸12月外匯存底 創四年半新高 04:102021/01/08 全球財經 《半導體》應廣上季營收續創高 全年獲利拚大幅彈升 10:342021/01/08 財經 《營建股》國產兩岸混凝土爆發力強 2020年12月營收再登高峰 07:442021/01/08 財經 《生醫股》喬山2020年12月及全年營收 雙創新高 08:012021/01/08 財經 《其他電子》耕興2020年營收創歷史新高 07:442021/01/08 財經 北台今年推案 拚1.34兆天量 04:102021/01/08 財經要聞 鉅明去年12月營收 創單月歷史新高 14:242021/01/08 財經 美律上月營收 年增逾六成 04:102021/01/08 證券．權證 《通信網路》兆勁上季、上月營收同寫歷史新高 13:432021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 老大驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 要聞 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 貿易爭端難解 找得到其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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