廣達NB出貨再創歷史新高，12月出貨量710萬台，雖然下半年以來缺料嚴重，廣達2020下半年單月出貨量四度創下歷史新高，帶動全年NB出貨量仍高達5,980萬台，僅比原先預期的6,000萬台目標短少20萬台，出貨量年增率高達7成，12月營收1,098.2億元、月增6.7%、年增18.2%，全年營收1.09兆元，年增6.04%，連續第四年站在兆元之上。

(工商 )