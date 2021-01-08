中小尺寸面板廠凌巨（8105）8日公告2020年12月份自結合併營收總額為6.73億元，較前一個月減少7.04％，較去年同期減少0.98％。2020年第四季合併營收為新台幣20.35億元，較上季增加14.02％。累積2020年全年合併營收為71.59億元，較去年同期減少18.79％。

上奇 12月營收年增16％
台積電去年營收1.33兆、年增25％ 創史上新高

(工商 )

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