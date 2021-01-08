凌巨去年第四季營收季增14％ 15:192021/01/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中小尺寸面板廠凌巨（8105）8日公告2020年12月份自結合併營收總額為6.73億元，較前一個月減少7.04％，較去年同期減少0.98％。2020年第四季合併營收為新台幣20.35億元，較上季增加14.02％。累積2020年全年合併營收為71.59億元，較去年同期減少18.79％。 上奇 12月營收年增16％ 台積電去年營收1.33兆、年增25％ 創史上新高 (工商 ) #凌巨 #較去年同期 #季營收 #季增 #中小尺寸面板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鼎炫-KY大啖遠距商機 Q4營收年增35.09％ 16:002021/01/08 財經 史上最強！大毅上月營收年增28.03％ 15:392021/01/08 財經 友達第四季營收季增1成、群創成長5％ 14:392021/01/08 財經 史上最強12月 國巨去年EPS上看28元 04:102021/01/08 財經要聞 《半導體》南亞科上季每股獲利0.3元 全年最低 15:062021/01/08 財經 《鋼鐵股》大成鋼去年12月、Q4營收同攀全年高峰 11:592021/01/08 財經 《生醫股》太景抗生素銷售量大增 2020年營收年增逾1成 16:482021/01/08 財經 鈞興-KY第四季淡季不淡 2020年營收飆新高 10:492021/01/08 財經 美律上月營收 年增逾六成 04:102021/01/08 證券．權證 《資訊服務》緯軟去年營收寫次高 Q1拚季增 16:312021/01/08 財經 儒鴻2020年12月及第四季營收同創新高 16:392021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 貿易爭端難解 找其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 獨》疫情來亂 華航佛心給每人3萬年終 長榮慘掛0 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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