愛「冰」不怕流鼻水？寒流狂襲全台急凍，氣象局預報高雄最低溫下探10度，不過9、10日登場的「哈瑪星港濱祭」逆向操作，揪民眾組隊報名「星冰大戰」，挑戰吃10倍剉冰，優勝者可獲獎金。目前百餘名參賽者，還沒有人喊退賽。

哈瑪星風華再現促進協會理事長陳慧玟談及，哈瑪星的吃冰文化，緣起早期的魚市場延伸出製冰廠和許多冰店，因此去年起特別舉辦「哈瑪星港濱祭」，邀請民眾「遊港」、「吃冰」、「逛祭典」，讓高雄最早發展起源地風華再現。

「哈瑪星港濱祭」逆向操作，揪民眾組隊報名「星冰大戰」，挑戰吃10倍剉冰。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

圖為日前民眾參與哈瑪星活動。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

重頭戲「星冰大戰—創意吃冰競賽」10日下午將舉辦，挑戰吃知名的10倍剉冰，前3名將可分別獲得5000、3000、1000元獎金。陳慧玟透露，參賽者幾乎都是年輕人很「勇」，20多組沒人說要退賽，她本來還打趣問說要不要改比吃熱的。

陳慧玟指出，今年「哈瑪星港濱祭」範圍擴大到濱海一路、二路及代天宮，交通較不壅塞。這次推出限量1000張的專用雙倍券，民眾只要到鼓山區麗雄街66號，即可用50元購買100元面額的專用雙倍券，可用於「港濱創意市集」及商圈近100家配合店家購買商品，保留存根聯還可抽50吋液晶電視等大獎。

為吸引各路「網美」，商圈還推出「食字路口」九宮格美食連線送好禮、你不知道的「祕境小旅行」，並在各街區打造「地景彩繪」、「街區光影」等裝置藝術展演，還有藝術家跟在地孩子手繪的魚型裝飾，讓民眾重新認識哈瑪星的時光之美。

另外，該協會更結合在地里長推動獨居老人及弱勢家庭關懷活動，10日下午3時將於哈瑪星代天宮發放500包白米送暖。

(中時 )