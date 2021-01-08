民主黨掌握國會，拜登將完全執政，市場盼能有更多提振經濟的措施，美東時間周四收盤，美股三大指數同步創新高。台指期今(8)日開盤飆漲150點，金融期、電子期聯袂走揚，加上護國神山台積電(2330)登上580元天價，雙油門催下去，台股開盤大漲151點，報15365.13點，最高站上15463.95點，低點則落在15275.38點，萬五仍穩妥，時至尾盤多頭湧現，終場上漲249.95點或1.64%，收15463.95點，成交量3948.01億元，為歷史第三大量。本周上漲731.42點，周線連10紅。

今日外資(不含外資自營商)買超197.1488億元，投信賣超9.31億元，自營商買超34.7093億元，三大法人買超222.54億元。其中，外資連2日買超，累計361.68億元；本月來累積買超634.41億元。

今日集中市場臉色紅潤，台塑化(6505)收漲4%，引領油電燃氣收漲3.69%，位居類股漲幅第一；多檔權值股剽悍，半導體收漲2.67%居次；外資相挺航運三劍客，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)彈升，航運股回神、漲幅2.47%，排名第三；第四、五名則分別為電子收漲1.93%、金融收漲1.5%。較為弱勢的則是玻陶收跌2.58%，跌幅最深；電器電纜收跌1.15%，僅次玻陶。

半導體雙雄今氣勢如虹，受惠台積電ADR大漲，台積電站穩580元天價、收漲2.65%，市值突破15兆。傳IC設計龍頭聯發科(2454) 重返「榮耀」，開盤即攻上800元，終場上漲4.88%，收838元。聯電(2303)表現亦不俗，小幅開高後，多頭持續進場，盤中股價越走越高，終場上漲3.57%、收47.85元。鴻海(2317)走勢相對震盪，雖幾度翻黑，終場仍小漲0.93%、收108元。大立光(3008)上季毛利率為近7年低點，本季持保守態度，執行長林恩平坦言2月拉貨比元月差，3月看不到，股價如洩了氣的皮球，盤中深陷3000元保衛戰，終場成功翻紅，上漲0.33%、收3040元。

熱門股方面，美光業績報喜，股價漲至20年新高，台系記憶體製造商同歡。其中，南亞科(2408)下午法說，早盤先行暖身、股價穩揚，收漲4.2%，同時帶動旺宏(2337)、華邦電(2344)走揚。被動元件大廠稼動率拉升，國巨(2327)勁揚8.13%；華新科(2492)盤中穩中有進，收漲3.47%。市場樂看今年營運，股后矽力-KY(6415)收在漲停價2565元。再看金融股，國票金(2889)擁3利多，去年獲利創高、EPS1.12元，樂天網銀預計1月中下旬正式對外營運，日前又逢喬遷之喜，資產價值提升，股價同步反映，收漲2.73%；國泰金(2882)、富邦金(2881)及新光金(2888)均收漲逾2%。

資金、作夢、元月三大行情齊拱，台股不畏霸王級寒流，萬五持續發燒，收在今日最高點。5日RSI為95.06，10日RSI為87.19；9日K值為93.52，9日D值為90；20日乖離率為6.39。第一金投顧分析，加權指數再爆量創高點，漲勢有望延續，但仍要提防追高風險。台積電法說將於14日登場，短線可留意半導體類股及資本支出概念設備股。

(時報資訊)