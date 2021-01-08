封測廠頎邦(6147)受惠驅動IC及非驅動IC封測需求同步暢旺，配合漲價效益顯現，帶動2020年12月、第四季合併營收同步「雙升」至21.28億元、61.6億元，全年合併營收達222.75億元，締造全數改寫歷史新高的「三高」佳績。

頎邦公布去年12月自結合併營收達21.28億元，月增6.37％、年增達14.5％，改寫歷史新高。帶動第四季合併營收達61.6億元，季增6.7％、年增達17.2％，連2季改寫歷史新高。累計全年合併營收222.75億元、年增9.09％，亦順利改寫歷史新高。

頎邦董事長吳非艱先前表示，面板驅動IC及以5G射頻（RF）元件為主的非驅動IC封測需求自去年下半年起同步急增，稼動率逼近滿載帶動營運顯著增溫，並在10月對測試價格做出合理調漲，需求到今年上半年均維持強勁態勢，對營運表現樂觀看待。

此外，頎邦與封測廠華泰(2329)透過私募認購、股份交換及現金收購方式策略結盟，合計斥資38.2億元取得華泰52.49％股權，成為最大股東。雙方後續將共同開發新世代封裝產品，預期結盟效益最快在下半年可初步顯現。

歐系外資出具報告，指出頎邦目前測試稼動率滿載、薄膜覆晶（COF）封裝約90～95％、玻璃覆晶（COG）封裝約75～80％。由於訂單能見度已達第二季，且新台幣持續強勢，目前已與客戶協商再度調漲測試價格，COF及COG封裝價格亦計畫調漲。

歐系外資認為，今年大尺寸面板驅動IC（LDDI）需求可望穩健成長、智慧手機面板驅動IC將強勁成長，非驅動IC的RF業務成長動能可望加速，加上與華泰策略結盟可提供射頻客戶一站式服務、爭取Flash凸塊（Bumping）封裝訂單，將為下半年營運增添成長動能。

歐系外資認為，面板解析度升級、觸控面板感應晶片（TDDI）及OLED驅動IC需求增加、平均單價（ASP）改善、非驅動IC業務具新契機，將成為驅動頎邦今年成長主動能，看好今年營收成長10～15％、毛利率同步改善，給予「優於大盤」評等、目標價78元。

(時報資訊)