近來微博有一部影片瘋傳，只見一位斷臂女子用竹簍揹著下半身被截肢的男子，兩人形影不離互相扶持的樣子，感動無數名網友，也讓這對「連體夫妻」在網路爆紅，不過「連體夫妻」的丈夫出軌女粉絲後離婚，孩子則是靠老婆一人扶養長大。

根據陸媒報導，丈夫在一場車禍失去了雙腿，妻子則是在意外中失去右手臂，兩人在殘疾人相親大會相識後墜入愛河，最後互許終生成為夫妻，由於丈夫失去雙腿沒辦法工作，妻子便訂做竹籃子讓老公坐在裡面，以便揹著老公外出，形影不離的恩愛模樣感動無數網友，更有人便建議他們錄成影片PO網記錄生活，雖然因此一炮而紅得到網友援助，卻也讓這段婚姻變了調。

丈夫得知走紅後知名度暴增，便開始透過直播賣東西維持生計，也因此累積不少粉絲，後來竟和一位女粉絲越走越近，最後更出軌爆出婚外情，甚至和扶持多年的正宮離婚，引發外界議論。

兩人離婚後，妻子則是帶著孩子回到娘家，憑自己力量將其扶養長大，悲慘遭遇讓人格外心疼，紛紛希望她能夠為了小孩好好活下去。

(中時新聞網)