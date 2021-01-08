健保署日前預告修正「中醫之藥費及藥品調劑費」支付標準，限定中醫醫院、中醫診所及西醫附設中醫部門才能申報給付，引發也擁有合法中藥調劑權的社區藥局藥師群起反彈，健保署最後喊停，但中醫師公會今天也出面，強調若真要落實醫藥分業精神，藥師也該「中藥師」或「西藥師」擇一執業，否則動物用藥、西藥、中藥通通一人包山包海，對民眾用藥安全未必有保障。

全台目前有約6000家健保藥局，其中4000家獲准執行中藥業務，但健保開辦以來都未給付社區藥局調劑中藥。台中一家藥局2、3年前收到中醫處方，調劑後卻得不到給付，憤而提告，訴訟結果近期將出爐。健保署上月預告給付項目及支付標準，說明僅醫院、診所可獲給付，引發7000多名藥師不滿。揚言不排除上街抗爭，健保署最後讓步，決定在溝通凝聚共識之前，將不修正該條文。

藥師公會全聯會理事長黃金舜日前對媒體表示，全台6千多家健保特約藥局當中，可調劑中藥的也有4千家左右，健保署不能剝奪社區藥局合法調劑中藥並獲得健保給付的權力。他指出，藥師公會盼推動中醫藥分業多年，但中醫藥遲遲無法分業，如果只給中醫師自行調劑中藥處方，少了藥師把關，難保日前中醫診所接連發生的硃砂、鉛中毒事件不會再發生。

「這是假議題！」中醫師公會全國聯合會發言人陳潮宗表示，目前執業的藥師約有3、4萬人，但真正登記在中醫醫療院所執業的藥師只有180、190人，比率僅約0.004；加上現行法規，要求中藥跟西藥調劑要分隔，須獨立調劑室、調劑設備，社區藥局有能力符合者，微乎其微。

陳潮宗說，若要真正落實中醫藥分業精神，盼藥師不要再阻擋「中藥師」，畢竟藥師雖然修過學分，但中藥並非只有科學中藥，還包括水藥、丹膏丸散等，如同中醫師、西醫師及牙醫都只能擇一執業，藥師如果從動物用藥、中藥到西藥都要一家藥局包山包海，也不是理想的事，專業涉略的不夠深、不夠多，民眾用藥安全誰來照顧？

中醫師公會全國聯合會訴求，要求「中西藥師雙軌制，擇一執業並考試」，希望社區藥局如果要改健保給付，就該實行藥師分組，讓中藥師、西藥師雙軌上路，由中藥局、西藥局各自負責專業，準備好再來談。

中醫師公會全國聯合會秘書長蔡三郎強調，光科學中藥領有藥證者，就多達1萬瓶，中藥製程跟西藥不同，同樣是十全大補湯，不同廠牌都不一樣，他反問社區藥局有可能全備妥1萬瓶嗎？民眾上門能真正拿得到自己需要的藥嗎？何 況社區藥局不能只想要調劑科學中藥而已，如果中醫師處方水藥，社區藥局有辦法熬嗎。

(中時 )