跨過因疫情攪擾而變幻莫測的2020年，在家上學、遠距上班，線上會議已經成為你我的日常。也因為疫情影響，宅經濟興起，電子商務、家庭娛樂遊戲、線上服務、Podcast等內容與服務在2020年全面爆發，成為疫情下仍舊強勢增長的領域。那麼已逐漸轉向為用戶提供服務的蘋果（Apple），在2020年又寫下了哪些成績單呢？

蘋果稍早之前透過官網公佈了2020年該公司在服務領域的表現。不僅回顧過去，蘋果也藉此展望2021年的機遇。Apple 網際網路軟體與服務資深副總裁 Eddy Cue 表示：「現在，世界各地的顧客更能在 Apple 服務的廣度和品質中找到靈感與價值，更勝以往，這些服務每天都以大大小小的方式影響著他們的生活。我們對前進的目標無比樂觀，並且我們相信開發者和創意社群的機會無窮無盡，對顧客積極而有意義的優勢也是如此。」

App Store自2008年累積至今創下2000億美元營收

因為與過往全然不同的2020年，蘋果指出「app 變得更加重要」，也讓開發者發現「可使人們保持聯繫、協助他們在家學習和工作、保持健康狀態並提供迫切需要的的娛樂」的各種方式。藉由開發者的努力，銷售數位商品和服務 (僅佔 App Store 所促成整體商務的一小部分) 的開發者，已經獲得超過 2,000 億美元的收入。

蘋果指出，2020年下載數最多的app是《Zoom》和《Disney+》，可協助家人、朋友、同事和同學保持聯繫。遊戲也變得比以往更受歡迎，《Among Us》等脫困遊戲和《Roblox》等長期備受喜愛的遊戲讓人們聚在一起。位於上海的米哈遊所推出的《原神》也在 App Store 中創下了歷來最成功的發行週新紀錄。

該趨勢在聖誕假期期間延續，App Store 顧客在聖誕夜和新年夜之間的一週內，便在數位商品和服務上消費了 18 億美元，這大部分是由遊戲支出所推動。顧客在 2021 年元旦當日消費逾 5.4 億美元，刷新單日紀錄。

因應蘋果先前所宣布的計畫，世界各地許多小型與獨立開發商成為全新「App Store 小型企業方案」的首批參與者，該方案為絕大多數開發商降低佣金（降低至15%），使他們能對 2021 年及以後的成長與擴張進行再投資。

Apple Music 平台歌曲超過7千萬首

在2020年，Apple Music推出「立即聆聽」、全新的「搜尋」、個人廣播電台和「自動播放」等功能。平台提供超過 7,000 萬首歌曲、數千個精選播放列表，以及超過 25,000 首獨家廣播節目和其他原創內容。全新 Apple Music 直播電台包括 Apple Music Hits 與 Apple Music Country，結合 Apple Music 1，為數千萬名聽眾提供了多元化的全球廣播體驗。

Apple TV持續拓展至智慧電視平台

2020年Apple TV app 在特定 LG、Sony 和 VIZIO 智慧型電視，以及 PlayStation 和 Xbox 主機上推出，擴大了其涵蓋範圍；先前則已納入 Apple 裝置、Samsung 智慧型電視、Roku 播放器與 Amazon Fire TV。現於超過 100 個國家及地區中超過 10 億個螢幕推出的 Apple TV app。

透過 iOS 和 tvOS 上 Apple TV app 中全新的專用 Apple TV+ 標籤頁，使用者可以輕鬆探索並享受熱門的 Apple Originals 原創作品（免費試用期滿需付費訂閱）。顧客也可購買或租借 10 萬多部新發行和經典的電影與電視節目、存取他們過去在 Apple 購買的內容資料庫，並瀏覽個人化和精選的推薦內容。

Apple TV+持續推廣原創作品

Apple TV+ 自 2019 年 11 月 1 日在全球推出以來，已獲得 159 個獎項提名，並奪得 45 個獎項與榮譽。平台目前以推廣原創作品為主，《泰德拉索：錯棚教練趣事多》、《晨間直播秀》、《德黑蘭行動》、《瑪麗亞凱莉之奇幻耶誕》、《神話任務：黑鴉之宴》、《人生觸礁時》、《Beastie Boys 的音樂之路》、《Wolfwalkers》、《新世代公民》、《異鄉人，美國夢》、《看見驕傲：同志文化電視史》、《而立人生》等作品，都備受好評。

展望 2021 年初，顧客可望觀賞到 Apple Originals 原創作品《狄金生》、《靈異女僕》與《太空使命》第二季，以及全新劇集《Losing Alice》、備受期待的影片《Palmer》與《Cherry》，以及紀錄片《Billie Eilish: The World’s A Little Blurry》。整個年度，Apple TV+ 還將首映全球一流影視人才的全新故事，包括《The Mosquito Coast》、《Lisey’s Story》、《Foundation》、《Schmigadoon!》、《Severance》與《Pachinko》，以及《晨間直播秀》與《末日光明》等新一季回鍋熱門劇集。

Apple Pay已進駐美國90%以上商店

Apple Pay 是使用 iPhone 或 Apple Watch 即可在商店中付款的一種更簡便、更安全的方式；現在，美國 90％ 以上的商店、英國 85％ 的商店和澳洲 99％的商店都接受 Apple Pay，使顧客可將實體卡片留在家中。隨著線上購物愈來愈多，Apple Pay 還提供了最快速且最安全的線上訂購方式。

Apple Arcade現有超過140款獨佔遊戲

2020年遊戲訂閱服務 Apple Arcade為全球尋求互動娛樂的家庭提供一個有趣而安全的平台。Apple Arcade 匯集了全球 140 多種最佳手機遊戲，其中幾款個別遊戲獲得了 50 多個獎項與提名。透過一次訂閱，最多六位家人可無限制地在 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV 上的 Apple Arcade 中存取所有遊戲，而沒有任何廣告，也無須在 app 內額外購買。不斷擴充的遊戲目錄包括《LEGO Brawls》、《Sonic Racing》、《天天過馬路》與《海綿寶寶:蟹堡追擊令》等熱門品牌的獨家遊戲，以及《勇闖寶石山》、《What the Golf?》和《Little Orpheus》等 Arcade 原創遊戲。

Apple Books

顧客可以在 iPhone、iPad 或 Mac 上輕鬆閱讀 Apple Books上的電子書。顧客還可在 Apple Books 上享有 1,000 冊免額外付費的藏書，這些藏書每週會更新兩次。

Apple Podcast帶你掌握趨勢

整個 2020 年，聽眾紛紛轉向 Apple Podcasts 來掌握當下脈動。透過引人入勝的故事和新穎的觀點，podcast 藉由協助顧客掌握資訊、接受教育和薰陶啟發，在他們的生活中扮演著格外有意義的角色。Apple Podcast 現在於超過 175 個國家或地區提供 100 多種語言的節目，並且可在 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV、HomePod 和其他智慧型揚聲器上使用，是聽眾探索並享受喜愛節目的最佳去處，還可讓創作者與全世界分享其心聲。

iCloud 蘋果用戶的雲儲好夥伴

iCloud 提供的順暢體驗，能安全地確保使用者的照片、影片、檔案、備忘錄和其他重要資料，並在其擁有的所有裝置間保持最新狀態。超過 85% 的 iCloud 使用者受到雙重認證機制的保障，透過這更多一層的安全保障，能確保除自己以外的他人都無法存取其帳號或資料。「使用 Apple 登入」為使用者提供一種快速、安全且更為私密的方式來登錄第三方 app 和網站。透過「家人共享」功能，最多六位家庭成員可共享存取單一 iCloud 儲存空間方案、Apple TV+、Apple Arcade 與 Apple Music，或是透過訂閱 Apple One，一次擁有所有服務。 「家人共享」功能還可讓家庭成員共享個人的音樂、電影、電視節目、書籍與 app 購買項目。

透過以上回顧，能更清楚了解到蘋果旗下服務的完整面貌。從中不難發現，部分服務的發展略顯緩慢，Apple TV+、Apple Arcade、Apple Music則是當中風頭最健的幾項服務。在台灣，因為語言、內容等限制，Apple News+以及Apple Fitness+等服務並未在台推出。但目前使用者仍可透過Apple One，以更為經濟實惠的方式同時訂購 iCloud 儲存空間方案、Apple TV+、Apple Arcade 與 Apple Music。很明顯蘋果（Apple）已逐漸轉型為一個整合軟體、硬體以及服務的企業，透過全面推行此策略，試圖讓用戶更為倚賴相關服務，進而拉升轉換陣營的成本，提升使用者停留在蘋果生態圈的意願。若要持續提升生態系的吸引力，更全面的發展服務是其中一種解決之道，而這能否適應不同國家的民情與需求，在全球各地都收穫漂亮成績單，年年都有不同的新挑戰。

(科技)