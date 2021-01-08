雷射雕刻機教學（姜霏翻攝）

近年來創客教育潮流興起，桃園市教育局大力推動「創客教育」，對於偏鄉地區學生創客教育的推動也不遺餘力，竹圍國中為了落實創客教育，近期設立「創客教室」，分別設置「資訊區」與「實作區」，提供學童靈活運用。

2017年正式上路的108課綱強調體驗、探究、實作、活用，竹圍國中因此設置「創客教室」與規畫「創客課程」，強調從過去單向「想」的學習模式，蛻變成「創意、創作、創新」的學習模式，透過「動手做」，將創意具體實現，發揮「做中學、學中做」靈活運用的成效。

竹圍國中的創客教室分別設置「資訊區」與「實作區」，資訊區內設有34台電腦，可進行班級電腦教學，運用資訊軟體設計實作區各種新式設備的程式。實作區設置新式設備3D列印機、雷射雕刻機、裁藝機、工作桌，以及作品展示區，是學生創意思考、創意設計之後，進行創作的優質空間。

竹圍國中目前已經發展出「創客」特色社團，課程設計結合網路科技，培養學生的自主探究學習能力。往後將規畫跨領域課程設計與教學，以科技領域、藝文領域為主，結合其他領域融入創客教學，鼓勵學生在實作中，將所學知識與生活實踐聯繫起來。

(中時 )