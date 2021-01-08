台塑四寶公布去年第四季財報，其中台塑、南亞均相較前年第三季明顯增長，其中又以台塑每股賺1.67元，榮登獲利王，台化、台塑化則均呈現季衰退。

台塑(1301)2020年第4季合併營業額546億元，季成長18.3%，銷售價、量都增加，故儘管無現金股利收入，但單季本業利益88億元，比去年第3季增加54億元，大幅成長162.7%，為歷史同期次高，合併稅前利益128億元，比去年第3季增加17億元，成長15.2%，合併稅後利益106億元，比去年第3季增加2.9億元，成長2.8%，歸屬母公司每股稅後盈餘為1.67元。

南亞(1303)2020年第4季合併營業額為793.77億元，季增加17.09%，單季歸屬母公司稅後利益為121.71億元，每股稅後盈餘1.53元較第3季成長17.50%，南亞指出，上季本業獲利大幅成長，單季合併營業利益105.7億元，創下IFRSs合併財報實施以來的單季新高，其中台灣母公司56.9億元(53.8%)獲利貢獻最多，大陸公司35.1億元(33.2%)，美國公司2.1億元(2.0%)，其他子公司(南電等)11.6億元(11.0%)。

台化(1326)2020年第4季營業額季成長20.9%，其中量差增加60億元，售價差增加65.6億元，單季合併稅前利益127.3億元，與2020年第3季比較減少14.1億元，歸屬母公司稅後利益為97.6億元，每股稅後盈餘1.67元。

台塑化(6505)2020年第4季自結合併營業額1038.68億元，季增加10.6%，單季自結合併稅前利益124.72億元，季減少37.38%，單季自結合併稅後利益102.91億元，季減少34.9%，單季歸屬母公司的稅後利益102.83億元，每股稅後盈餘1.08元。

(時報資訊)