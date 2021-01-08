新北市16座國民運動中心推出近600梯冬令營隊。（新北市體育處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市16座國民運動中心推出近600梯冬令營隊。（新北市體育處提供／許哲瑗新北傳真）

今年寒假無法出國，新北市16座國民運動中心推出近600梯冬令營隊，兼具體力、智力，還有團隊合作精神培養等，除了場館自有的特色運動項目外，還加入更多新奇有趣的學習營隊，為爸媽提供寒假放電計畫選項。

新北市體育處提醒，天氣變冷，還是要保持運動維持健康，尤其運動前的暖身更是格外重要，新北運動中心16座運動中心持續推出各類課程，館內確保防疫措施，給大家安心健康運動環境，寒假期間開設將近6百梯次冬令營隊，預計可服務上萬名位孩童，希望孩子們在參與過程中養成防疫習慣，同時鍛鍊體能、增強抵抗力，也讓孩子們在過程中探索天賦、發掘興趣、培養創造力，展現自信並學習獨立自主與團隊生活，讓孩子們健健康康過寒假。

體育處表示，運動中心每年的冬令營隊用心規劃課程內容，廣受好評，今年許多運動中心冬令營隊開設了全新單項及綜合營隊，讓孩子運動之餘也能有嶄新的學習跟體驗，如土城運動中心開設了戶外蛇板、創意木工、無人機及小小職人等新奇體驗；樹林及新莊運動中心有科學營隊，讓孩童能文能武動靜皆宜；三重運動中心引進了地板滾球，能培養孩子肢體控制、手眼協調及專注力；林口運動中心除了空氣槍、躲避飛盤及劍道外再新開設花式跳繩；三鶯運動中心還有幼兒運動、武術、樂樂棒球、街舞等各式主題營隊，讓孩童全方位發展，精彩豐富的冬令營都在新北運動中心。

不論一日營隊或多日營隊、連續系列課程或單元體驗，多種方案提供選擇，大家可以選擇就近的運動中心或有興趣的特色課程，詳細報名資訊以網站公告為主，歡迎有興趣的家長至各運動中心官網及粉絲專頁查詢課程介紹，或持續關注【新北運動聚點】粉絲專頁。

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