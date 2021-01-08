「喂，我要叫外送」。有民眾打電話至便當店想叫外送，卻遭老闆拒絕，對方更以威脅語氣表示「那以後都不要訂」，這段對話內容被分享至臉書，紛紛大力讚賞老闆是「好老闆」。

原今（8）日於臉書社團《爆廢公社二館》分享一段通話內容，一名男子打電話至便當店，開頭就表明想要叫外送，老闆客氣地表示今天氣溫較低，「我怕外送的小姐會太冷，今天就不送了。」豈知，電話那頭的男子一聽，語帶威脅地表示「那以後都不要訂」，老闆則淡定說「喔好！謝謝喔！」

不少網友看了紛紛大讚老闆的霸氣，並留言表示「你自己怕冷不出門，卻要人家冷死外送？這老闆真棒，給他一個讚」、「別人的小孩都死不了嗎？」、「花幾毛錢就想當大爺」、「都別訂呀！又不缺這種客人，講什麼氣話」、「會照顧員工的老闆就是好老闆」、「該用新台幣教訓老闆一下」。

另外，也有不少網友被原PO曬出的便當照給吸引，狂敲碗便當店地址、資訊，「這看起來好好吃，在哪裡！」、「這便當很可以，請問哪裡可以買」、「想知道店名店址」、「這個雞排便當讚喔」。

(中時新聞網)