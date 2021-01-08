一名女子小英（化名）與男子阿達（化名）交往熱戀時，同意對方拍攝13張性交、裸露照片，不料分手後，阿達不僅未依約將這些照片刪除，還上傳到社群軟體推特供人瀏覽，小英氣得提告，士林地院審理後將阿達判刑2月，可易科罰金得一日折算新台幣1千元，緩刑2年。

阿達不僅將13張淫照傳上網，更扯的是，還附帶色情貼文「來點情慾風」、「來個屁屁主題」、「徵求脫光光一起出遊的夥伴」等，被小英提告後，阿達坦承不諱，加上有網路貼文截圖、對話紀錄等得以作證，犯行明確。

判決書指出，阿達與小英原為男女朋友，兩人交往期間，阿義經過小英同意，拍攝13張性交、猥褻、裸露下體與胸部照片，兩人分手之後，小英立即要求阿達將照片刪除，沒想到阿達不僅未遵守約定，還將照片上傳到推特，供不特定多數人透過網際網路瀏覽。

法官審理時認為，阿達的行徑不僅危害社會善良風俗，也讓小英的身心受到重創，顯見法治觀念淡薄，惟念及其並無前科，素行尚可，且犯案後坦承犯行，並與小英達成和解，願意賠償，考量其家庭經濟狀況與智識程度等後，依犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處他2月徒刑，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年。

(中時新聞網)