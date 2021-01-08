美食-KY公布自結2020年12月份合併營收為17.2億元，較去年同期減少13％，也較前月份減少1％，法人觀察，和往年冬天旺季相比，略為收到壓抑。分析主因，12月受到南加州疫情再度升溫，配合公部門防疫政策，85ºC門市及中央廚房主動調減人力配置，縮短營業時數、整合生產品項，儘管營收因而減少，但成本與費用也同步優化，更換來消費者及員工的信賴。

美食-KY表示，年底迅速升溫的第三波疫情，雖然略為拉長北美餐飲市場恢復所需要的時間，但法人指出，12月份的營收衝擊程度和去年春天相比，已經輕微許多，且美食-KY歷經去年第一波、第二波疫情，有備而來，相信更能有效控制影響程度。

12月間，大陸各地也仍有零星疫情反覆的挑戰，壓抑年底烘焙旺季的消費動能。但85ºC受惠一系列成功的新品帶動，力保同店銷售表現較前年同期小有成長。

美食-KY超前部署，主動調整中央廚房產能，以及縮短門市的營業時間，整合販售品項，優先維護消費者及員工的健康。儘管單月份北美市場營業額因此較前月份下滑，但法人推估，影響幅度遠較第一波疫情輕微。展望2021年，市場預期，疫苗接種會持續加速，第三波疫情也將逐步受到控制，85ºC美國營收可望重回成長軌道。

(中時 )