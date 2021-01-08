大陸股市8日下跌，上證指數回吐6點，終止六連漲。投資氣氛持續熾熱，兩市成交合計人民幣（下同）1.13兆元，連續5日超過兆元。

香港信報報導，2021年首周，滬指累計升2.79％，連升4周，累升222點，漲幅為6.66％。上證指數早段窄幅上落，最多上漲11點，漲幅為0.33％，高見3,588點，其後跌幅擴大，最多跌31點，跌幅為0.88％，低見3,544點，全日收報3,570點，跌6點，跌幅為0.17％，成交額為5,021.71億元。

深成指先升後跌，8日全日收報15,319點，跌37點，跌幅為0.24％，最多跌193點，跌幅為1.26％，低見15,162點；高見15,453點，上漲96點，漲幅為0.63％，成交額為6,301.05億元。

滬深300指數8日收報5,495點，跌18點，跌幅為0.33％；創業板指數報3,150點，跌11點，跌幅為0.37％。

各類股普遍走軟，有色金屬股跌近3％；煤炭、金融、化工、石油股偏軟；鋼鐵、水泥、電力、房地產股靠穩。

數據顯示，北向資金8日實際淨買入206.15億元，為歷史次高。其中，滬股通淨買入105.85億元，深股通淨買入100.29億元。

(工商 )