2021年一開年台股就驚驚漲，開啟金牛年好兆頭。易經命理大師陶文8日指出，今年台股是呈現「山天大畜卦」，代表「一山還有一山高」不建議隨便作空，而對於居家日常想要再添財運的也可做三個小動作，正西方財位放聚寶盆、投資族與生意族要重正南方打理、買彩券要記得「穿金戴銀」。

陶文指出，「金牛年」的財位在正西方，所以在家裡的正西方可放上一個聚寶盆，裡面放168元或888元的硬幣，1元、5元、10元、50元的都要有。

正東方則是「文昌位」主人緣、業務財，可放鹽燈、檯燈、若有嵌燈記得開、也可放上陰陽水（冷開水、自然水，每二周換一次，裡面可放五彩石、水晶石、六個一元）。

正南方為貴人桃花位主「升官發財」，可爭取長官青睞、長輩肯定、讓事業有貴人幫助。陶文建議，可放上「黃金百合花（白色）」一支，其他四放文昌位。

陶文強調，「股票族、生意族」，除了要經營正東方的文昌位，正南方更是重中之重。除了放黃金百合花之外，還可放一個大的聚寶盆，裡面放1,688元的各式硬幣，聚寶盆首選有大肚收口、有蓋的、陶土做的。

另外，買彩券時要記得「穿金戴銀」且手中可握有小元寶、開運金魚再下注。財運較好會在台灣的南方、新竹、花東，或住家往南方、西方、東方走的彩券行。

除了招財，「健康」也是不可忽略的一環。陶文建議，可在正北方放上白色粗鹽（有礦質能量比較強），切勿放玫瑰鹽，放二周後可拿來泡澡、去病氣，也可用小布袋裝粗鹽隨身攜帶。

(工商 )