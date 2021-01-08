慧洋2020年12月合併營收為新台幣11.28億元，以美元計較上月成長8.20％，創歷史新高，營業利益率為25％。
2020年因新冠肺炎疫情影響上半年集團營運，全年營收為新台幣119.39億元，自結稅前獲利1.34億元，受惠12月市況大幅好轉，自結全年每股稅前獲利0.18元，成功由負轉正。
展望2021年，慧洋仍維持審慎樂觀看法，從需求面來看，全球原物料需求穩定成長；從供給面來看，海上運力正往好的方向前進，運價指數可望穩定走揚，帶動2021成長動能不墜。
(工商 )
慧洋2020年12月合併營收為新台幣11.28億元，以美元計較上月成長8.20％，創歷史新高，營業利益率為25％。
2020年因新冠肺炎疫情影響上半年集團營運，全年營收為新台幣119.39億元，自結稅前獲利1.34億元，受惠12月市況大幅好轉，自結全年每股稅前獲利0.18元，成功由負轉正。
展望2021年，慧洋仍維持審慎樂觀看法，從需求面來看，全球原物料需求穩定成長；從供給面來看，海上運力正往好的方向前進，運價指數可望穩定走揚，帶動2021成長動能不墜。
(工商 )
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