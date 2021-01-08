中信兄弟新球季由原二軍總教練林威助升格擔任一軍總教練，新球季面對不少挑戰，除了味全龍加入以外，比賽用球係數往下調，未來不會跟去年一樣容易形成長打，林威助也對此先做準備，透露小球戰術會變多，因此擔任一軍戰術執行教練的陳江和責任更重。

去年上半季因比賽用球恢復係數偏高，導致聯盟打高投低狀況明顯，打者長打、全壘打數激增，讓投手苦不堪言，下半季才緊急換球，今年用球恢復係數也變嚴格，將告別「彈力球」時代，林威助也對此做出準備，「如果像日本一樣這麼不彈，會有比較多戰術執行，也請陳江和指導球員準備確實一點。」

陳江和在季後爆出曾與球隊體能教練有肢體衝突，雙方對簿公堂，最後陳江和在林威助需求下留任一軍教練團，擔任一軍戰術執行兼三壘指導教練，林威助表示，「紅龜要負責教導球員戰術的重要性。」

兄弟教練團有大異動，除了林威助升任一軍總教練以外，丘昌榮退回首席教練輔佐林威助，「丘哥在一軍很多年，去年也是總教練，他有一些心得可以告訴我，幫助球隊拿到好成績，對我來說也是加分的。」

此外一軍打擊教練由原二軍打擊教練石志偉接任，林威助也說，「小頭（石志偉）在二軍跟著我3年，培養出信賴感，也知道我想要什麼，且也有打擊教練的經驗。」

(中時 )