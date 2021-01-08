超強寒流攻擊台灣，許多山區都降雪，各地急凍。一名網友發文表示，上了年紀後發現，天氣變冷很難睡，不知道要買電熱毯還是風扇式電暖器，來度過這波寒冬，貼文曝光引發熱議，多數網友狂推「電熱毯」暖到讓人不想起來，穿短袖也能睡。

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

一名網友在PTT上發文表示，隨著年紀增長、代謝慢慢變差，天氣變冷之後睡覺都冷到不行，因此想說可以買個保暖的東西，小時候用過葉片式電暖器，但她覺得暖的範圍很小，因此現在考慮的買電熱毯或是風扇式電暖器。

該名網友指出，她從還沒有用過電熱毯，因此很擔心是否會過熱燒破床墊，導至起火意外；同時她也沒有用過風扇式的電暖器，不知道暖的範圍是否比葉片式廣，因此想尋求鄉民的建議。

貼文引起網友討論，多數人一面倒推「電熱毯」，「電熱毯躺在溫好的被窩超幸福」、「電熱毯睡覺舒服」、「電熱毯優秀到不行，暖爐只能拿來當聚貓盆」、「房間小推暖爐，房間大推電毯」、「電毯讓你寒流來也能穿短袖睡覺」、「用電熱毯，真的暖到不想爬起來！」不過，先前曾發生過使用電熱毯不當，導致起火、觸電的事件發生，因此建議民眾使用上要小心。

另也有不少網友推薦「變頻冷暖氣機」，「變頻冷暖超讚的」、「 變頻冷暖比起煤油暖爐最大的優勢是不佔地面空間，冬季過完也不需找地方收起來，且全年只需要一件四季被就可以搞定」、「只考慮變頻冷暖氣機，用過就知道為什麼」。

(中時新聞網)