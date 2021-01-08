為了減少交通事故發生，熱心人士潘敏捷與仁愛警分局員警7日共同至仁愛鄉春陽國小辦理交通安全宣導，希望藉由捐贈安全帽活動，推廣部落居民及學童乘坐機車配戴安全帽的重要性，以減少交通事故致頭部重傷或死亡發生。

潘敏捷累計已捐贈仁愛分局達631頂安全帽，為鼓勵及倡導戴安全帽的重要性，並藉由辦理交通安全宣導方式喚起原鄉部落居民騎乘機車戴安全帽保護頭部的觀念。

有鑑於原鄉部落小朋友上、下學戴安全帽觀念薄弱，仁愛警分局有感於山區道路蜿蜒陡峭，一但跌落就醫困難，為確保原民兒童安全，由台南善心人士潘敏捷捐贈每位小朋友一頂安全帽，小朋友接到一頂頂又紅又粉的安全帽各各喜出望外，甚至捨不得拿下來，看到爸爸媽媽來接下課，高興地說有一頂新的安全帽，許多小朋友回到家甚至捨不得把安全帽拿下來，還戴著安全帽坐在部落聊天，直呼保暖又好看且安全。

仁愛分局分局長莊順智表示，安全帽不是戴著就好，綁緊綁鬆有學問，沒戴好恐鎖喉傷人，太鬆安全帽容易甩飛，最標準的就是戴起後試著搖晃安全帽，只要安全帽不會上下左右移動，扣帶服貼下巴，就是正確配戴方式。另希望藉由潘女士捐贈安全帽，推廣鄉民及學童配戴安全帽的觀念，保障鄉民及學童的生命安全。仁愛分局並將持續利用舉辦社區治安會議及校園交通安全宣導時機，持續宣導「正確使用安全帽」的交通安全觀念，希望鄉民養成良好的駕駛觀念及遵守交通規則，讓自己與大眾用路人多一份保障。

(中時 )