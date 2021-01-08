河北省政府下午召開記者會公布疫情最新情況，1月2日至1月8日10：00，河北全省本土確診新冠病例127例（石家莊118例、邢台9例），尚在醫學觀察的無症狀感染者183例（石家莊177例、邢台6例）。目前流調溯源工作正在加緊進行，但病毒源頭還未完全查明，還需繼續進行排查。

河北省副省長徐建培介紹，石家莊市、邢台市啟動全員核酸檢測以來，截至1月7日24時，石家莊市累計檢測485.67萬人份，檢出陽性樣本289例；邢台市累計檢測189.49萬人份，檢出陽性樣本15例，按照安排，兩市9日前全部完成核酸檢測。

徐建培指出，嚴控人員車輛流動。石家莊、邢台兩市人員非必要不出市。加強交通管控，石家莊、邢台長途道路客運車輛暫停營運，為保障疫情防控，城市運行，生產生活，防疫物資運輸等原因必須進出市域的車輛。居民社區實行封閉管理，除特殊需要外，一律只進不出。對中高風險地區內的村莊、社區全部採取封控措施，圍繞保障群眾日常生活必需品供應做好貨源的調配工作，加強市場的監管，嚴查哄抬價格等違法行為，確保供貨充足，供應及時，價格平穩。

(中時 )