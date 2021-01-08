台南市警局長詹永茂（中）上任不到半年，又傳將調職高升。（台南市警局提供／程炳璋台南傳真）

台南市警局長詹永茂到任僅半年，中央又傳走馬換將，國民黨台南市議會黨團8日炮轟台南市警局長2年換4人，換人如換鞋，批評民進黨政府將警察人事當成政治惡鬥籌碼，要求台南市長黃偉哲拿出魄力，勿當中央人事權的橡皮圖章。

台南市警局長詹永茂去年7月到任，2021年剛開始就傳出將北調，接任呼聲最高的為警政署主秘方仰寧與保六總隊長張榮興。

台南市警局長近年更替快速，前台南市警局長周幼偉上任不到1年，遭中央以「槍擊案頻仍」為由撤換，不料接任的詹永茂更短命，連他本人也說「傳得沸沸揚揚恐怕是真的」。

台南市短短2年換了4位警察局長，台南市議會國民黨團8日痛批蔡英文政府，從黃宗仁、周幼偉、詹永茂與未來接任的新警長，名字更換比跑馬燈還快，炮轟這職位成了民進黨高官爭權惡鬥的籌碼。

台南市議員李中岑怒斥台南市長人事權如同橡皮圖章，黃宗仁在台南服務滿3年、周幼偉不到1年，詹永茂才剛迎新馬上送舊，大家才剛熟悉詹的領導統御模式，又要換人，基層員警無所適從、士氣遭受嚴重打擊。

王家貞引用前台南市秘書長、曾擔任國發會主委的陳美伶去年的發文「警察局長倘無端頻繁更迭，對治安穩定會有一定程度折損，對基層士氣也會有影響」。不懂周幼偉做錯甚麼要被換掉，詹永茂來過水又要更換調升，黃偉哲看著民進黨中央把台南市警界搞的烏煙瘴氣，應站出來把關。

盧崑福諷刺，詹永茂來台南真是誤會一場，警察局長是人民保母，沒做錯為何要調走？民進黨這種荒腔走板的調任，說換就換不用理由。

洪玉鳳表示，台南市治安滿意度評比屢獲第1，警察局長的更換卻相當迅速，警察局長的拔擢居然不是建立在警察人事、人心的安定上。

民進黨台南市議員呂維胤認為詹永茂離職與去年發生馬來西亞籍女大生命案的效應有關，並稱台南市警察局長近年任期都很短，中央應考量地方警長人事安排有可能打擊基層士氣。

(中時 )