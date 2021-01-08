2020年房市熱度陡升，也帶動家戶購屋比大幅提升，六都以桃園每百戶家庭有5.4戶購屋為最多，過去家戶購屋比低的台北市在去年也達2.94戶，除了台南市略低於2019年外，其餘五都均創2015年以來新高。

去年六都家戶購屋比，除了台南外，其餘五都均全面提升，擁有公共建設及重劃區開發題材的桃園市，每百戶有5.4戶購屋，繼續蟬聯全台房市最賣座的都會區，台中市每戶則有4.85戶購屋居第二名，新北每百戶有3.94戶居第三名，高雄、台南均有3戶多，台北市也逼近3戶水準。除了台南略為降溫之外，其餘都會區均已直逼2014年房市景氣高峰時期的水準。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，自2015年房市反轉、2016低點後，近年房市交易量就有逐年攀升之勢，去年新冠肺炎疫後的房市熱潮，加上全球貨幣寬鬆、台股創高，資金湧入房地產，全台交易量也從2016年時的24.5萬棟，逐年回升至逾32萬棟，與交易低迷時期相較，去年新北、桃園、台中家戶購屋比比超過提升1個百分點，亦即使每百戶家庭多出一戶購屋，台北市、台南市則約多出0.8戶，高雄則各約多出0.5戶。

其中，去年桃園每百戶有5.4戶購屋，繼續蟬聯六都買氣最強的都會區，直逼2014年時每百戶有近6戶購屋的高檔水準，郎美囡表示，桃園重大公共建設及民間投資開發不斷，大型重劃區開發交屋暢旺，房價相對較低又具有吸納脫北移民的誘因，買氣持續冠居六都。

買氣六都最弱的台北市在買氣逐步回溫下，家戶購屋比也有逼近3％的水準；六都家戶購屋比走勢較特別的是台南市，在2019年達到3.33％後，去年微幅滑落至3.28％，也反應了房價六都最低的台南，在投資置產資金湧入下，近年房價漲勢全台最為強勁，買方觀望心態趨濃厚，買氣反而不如前年。

(工商 )