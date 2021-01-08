中國科學院預測科學研究中心預計，大陸經濟將快速回升，估計2021年全年GDP增速約8.5％。

中科院預測報告指出，2021年大陸經濟增長將呈現前高後低趨勢，第一季預估為16.3％左右，第二至第三季分別約為7.3％和6.3％，第四季則約為5.9％。從國際經驗來看，隨人均GDP提高，經濟增速將呈現下降趨勢。中長期來看，中國經濟增速將呈波浪形下降趨勢。

信報引述預測科學研究中心副主任楊翠紅表示，2020年最終消費拉低GDP增長2.5個百分點，預測2021年最終消費將出現恢復性增長，按年名義增速在10.7％至11.7％之間，成為拉動經濟增長的主要動力。

此外，2021年固定資產投資增速將繼續加快，全年增速約7％；進出口總額料約4.9兆美元，按年增長約5.7％；服務貿易格局將持續優化，逆差約為人民幣1.3兆元；工業增加值料按年增長9.3％至9.9％，呈現穩步復甦態勢。

(工商 )