根據bloomberg資料統計，自2006年以來，黃金、白銀元月上漲機率高達80％，標普高盛黃金ER指數平均漲幅3.96％，道瓊白銀ER指數平均漲幅5.18％。元大黃金ETF研究團隊表示，中國、印度的金飾市場需求往往出現在年初，而白銀具經濟復甦工業需求拉升題材，建議投資人可利用黃金、白銀ETF參與投資機會。

元大S&P黃金ETF（00635U）研究團隊說明，中國及印度是全球黃金消費量最高的二個國家，根據世界黃金協會的統計資料，2019年中國金飾消費量638噸、印度544.6噸，兩者合計佔全球金飾需求的55.71％。受到COVID-19疫情影響，中國製造業PMI在2020年2月掉落到40.3，印度PMI在2020年4月更是滑落至27.4，在經濟低迷不振及社交封鎖的影響下，2020年上半年中國及印度金飾消費分別僅剩152噸及117.8噸，較2019年同期衰退高達56.03％。

不過，隨著社會環境對疫情的耐受力愈來愈強、終端需求否極泰來，至2020年12月中國及印度製造業PMI已回升至53及56.4，預期疫苗上市施打將使疫情逐步受到控制，中印等消費大國的需求復甦將有利於黃金表現。

此外，除了傳統消費推動需求，今年貴金屬還受工業、科技業需求推動。根據世界白銀協會的統計，2019年工業需求佔白銀總需求的52％，因此當全球工業生產成長時，白銀價格往往搭順風車。若以IHS Markit調查數據來看，包括美國、歐元區、英國及日本等主要經濟體2020年12月製造業PMI均來到2020年4月以來新高，預期後疫情時代的製造業復甦有利白銀。

元大道瓊白銀ETF（00738U）研究團隊補充，再生能源政策興起，也有利白銀前景。美國新任總統拜登計畫在2035年將所有生產能源所製造的碳排放降至0，中國則是在十四五計畫中，期望在2060年達成「碳中和」目標。

高盛報告認為，美、中再生能源政策將使白銀工業需求在2023年以前成長9%，美林更是認為在未來15年白銀需求將增長高達87％。近年來銀礦產量漸趨減少，若需求大幅成長，美林認為不排除重演2006-2011年供不應求推升銀價大漲的戲碼。

(工商 )