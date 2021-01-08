勞安所辦理水平安全母索使用安全實務研討活動照片。（勞安所提供）

營造業是我國重大職災發生比率之首，其災害類型又以墜落、滾落傷亡為最多、約占6成，據瞭解，發生墜落主要原因係營建工程作業場所多屬開放場域、多臨時性構造及高處作業，所以發生墜落之危險性高，因此，防墜安全設施對於墜落職災預防至關重要，在營建工程中除了設置護欄、護蓋的安全設施外，使用安全帶及安全母索作為預防勞工墜落也是重要防護設施之一，以保障勞工生命安全。

109年，勞動部勞動及職業安全衛生研究所(以下簡稱勞安所)針對近20個已安裝「水平母索」的工地進行現場訪視，調查發現現場水平母索(照片1)安裝及使用有以下需要特別注意的地方，包括：「母索端點錨定的方式和強度是否足夠？」、「母索本身的材質、強度是否安全，有無定期檢查？」、「是否能防止因人員墜落而碰撞下方物體？」、「安全母索是否有定期的維護及標示？」，以上發現因涉及水平安全母索的設計、安裝及使用等關鍵階段，勞安所特別呼籲，事業單位應依照下列各階段重點，以提升水平安全母索的使用安全：

(一)設計階段：依照我國「營造安全衛生設施標準」第23條規定及「國家標準CNS 16123」的要求，並應考量水平母索上所需勾掛的人數、人員允許的受衝擊力及允許的墜落距離、擺盪的程度，設計符合力學安全性的水平母索防墜系統。

(二)安裝階段：水平母索(例如：鋼構工程)應儘量於地面上組裝，以降低高處作業風險，組裝時應確保水平母索端點的錨定強度、母索的張力及中間桿柱的固定等，除須合乎設計要求外，並應標示安裝日期、可供勾掛的人數及使用注意事項等資訊提供勞工遵守。

(三)使用階段：雇主應要求勞工佩掛背負式安全帶，並確實勾掛於水平母索上；如需往返於桿柱間施工，應採用雙掛勾的安全帶；使用期間應對「母索材質是否劣化？」、「錨定處是否有鬆脫？」進行自動檢查及維護，以確保安全性。如有勞工不慎意外墜落，應依照救災計畫與裝備之規劃實施救援，並重新檢查安全母索系統的安全性後，方可再使用。

(四)拆除階段：拆除人員應事先做好墜落預防措施，再進行設備拆除，拆除時應防止物體飛落，拆除後的設備應進行安全檢查，並妥善整備後方能提供下次再使用。

勞安所呼籲，「水平安全母索安裝使用要妥當，預防墜落才有保障」，切勿輕忽防墜設施本身的安全性，如果防墜設施設計、安裝及使用不當，反而會成為營建工地的陷阱。此外，由於水平安全母索的使用，涉及較多安全考量的細節，勞安所109年度特別辦理2場次的水平母索安全實務研討活動(照片2)，以分享正確的安全知識，並獲得事業單位廣大的回響。

(中時 )