春節飛起來！中華航空推出類出國2.0，2班包機於2月13日大年初2分別從高雄及桃園出發，南來北往不怕塞，還可順道飛越日本走春賞景，高雄出發航班飛往沖繩，1月9日上午8時30分開賣，售價5588元起；桃園航班飛往日本南九州，13日上午10時開賣，售價5666元起。

華航首次不同機場起降的類包機2.0，安排在農曆春節，高雄出發航班「HAPPY牛YEAR小花帶你趣沖繩！」由高雄捷利旅行社獨家販售。台北出發航班「牛轉乾坤開運機，宮賀熊讚鹿好運！」則由KKday獨家販售。

參加春節類包機活動的旅客，都可獲贈春節大禮包、福袋等超值好禮，享受免稅品預訂8折起優惠，消費金額滿250美元，贈送華航獨家Kellykiwi行李保護套，數量有限，贈完為止。

CI9213華航類出國2.0高雄出發航班，特別與沖繩縣及沖繩觀光會議局合作，高雄小港機場將布置日本慶典風格登機門，並安排沖繩吉祥物「小真醬」與旅客相見歡。航班將於2月13日上午8時從高雄起飛，沿東岸北上至沖繩群島，預計上午11時飛抵桃園機場，航程約3小時，旅客可欣賞沖繩群島上空美景，並享用日本風味餐點。

CI2021華航春節類包機2.0桃園出發航班，與日本南九州的宮崎、鹿兒島、熊本3縣廳攜手合作，規劃中午12時從桃園出發，低空繞經櫻島火山，欣賞宮崎日南海岸的壯麗美景再往南飛，預計下午4時10分抵達高雄，航程約4小時10分鐘。本次類包機客艙座椅特別布置三縣廳吉祥物頭墊紙與抱枕，旅客可帶下機留念；機上提供日本在地風味餐及特色甜點，讓旅客在新年一開春，不僅視覺享受，更滿足味蕾。

(中時 )