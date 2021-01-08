入冬以來最強寒流正式報到，讓許多人窩在溫暖被窩一步都捨不得離開。即便如此，仍有辛勤在外工作的人，一名外送員抱怨，客人下單後填錯地址，因此他在凌晨的寒風中等了30分鐘，對方才姍姍來遲，連一句抱歉都沒有。

原PO今(8日)在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，凌晨外送時碰到一位不知道自己住哪的客人。「原設地址和確切地址，竟相差6.5公里」，原PO連繫客服後，卻被要求要等待客人前來取餐，在寒風中等待，低度7度的街頭冷得他瑟瑟發抖，「手套裡的雙手也已凍僵」。

在寒風中凍了30分鐘左右，客人終於前來取餐，不過對方一句道歉也沒有，讓原PO氣得直呼，「時間就是金錢，憑什麼要我一等再等」。他更忍不住呼籲，訂餐後務必確認地址是否正確，也請留意餐點進度，不過千萬別催單，「不要一直問，到哪了還要多久，我知道你餓，但別催，我比你們還著急」。

不少網友心疼原PO遭遇，「謝謝有你們的辛苦，才能讓我們享用到食物，辛苦了」、「這麼冷的天又下雨，真的好心一點，趕快讓外送員上樓，不然就食物快到了就早點去門口取餐，不要讓外送員站在門口一直等」、「辛苦了，注意保暖」、「辛苦了，雖然我開車，但也是冷到爆」。

(中時新聞網)