瑞士信貸周五指出，由於對於美國案子的長期紛爭而增加了提撥，預計去年第四季將出現淨虧損。

關於美國住宅抵押貸款支持的證券(RMBS)引發的十多年紛爭，已就該案提撥了3億美元。然而瑞士信貸曾在12月指出，該數字預期還會上升。

瑞士信貸周五表示，雖然公司已經就該案先提列3億美元，但持續相信有追加的強烈理由；銀行在12月1日曾指出，將評估額外提列的需要。瑞士信貸指出，由於此一增長，加上銀行在去年11月24日宣布，在約克資本管理(York Capital)的非控制權益預期出現減記費用，因此瑞士信貸預期在第四季出現淨虧損。

瑞士信貸曾經在2019年第四季報出8.52億瑞士法郎(約9.62億美元)的淨利。該行預計在2月18日公布去年第四季財報。

除了獲利警告，瑞士信貸還更新的其12月的交易情形，表示接近於12月15日公布的水準。

財富管理業務為年比增加最強勁的活動，特別在亞洲地區，該業務抵銷了瑞士法郎上漲和淨利息收入減少的壓力。

投資銀行業務持續表現良好，第四季美元營收(dollar revenue)較去年同期增加了15%。

(時報資訊)