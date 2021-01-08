數據公司CB Insight周五發布最新調查報告，儘管新冠肺炎疫情肆虐，由創投支持的公司去年在美國籌集了將近1300億美元資金，創下歷史新高記錄。

雖然這個創投交易總額較2019年成長14%，但募資的交易數量卻減少9%，為6,022件。所謂的超級募資輪（mega round），即至少1億美元的交易，在投資額與交易數量方面都創下歷史新高，共進行了318筆交易、籌集630億美元。

CB Insights執行長Anand Sanwal表示：「我們看到的是一種『富者越富』的現象，成功、且具有高度成長動能的科技公司吸走了大部分的融資。」

Sanwal表示，數據顯示被稱為「種子階段」之非常早期階段的投資大幅下降，他並預期其中一些看到投資者強烈需求的公司，在爭取資金上也面臨比較少的競爭者。

部分創投公司表示，大筆投資的趨勢似乎不會在2021年放緩，因為有大量的資本在追逐投資。

一家專為線上企業提供客戶分析與改善工具的新創公司Quantum Metric已在周四宣布，在最新一輪籌資中籌集了2億美元，這筆交易對公司的估值超過10億美元。

2020年在疫情中受惠的科技公司進行了許多場超級募資輪。這場大流行病推動遠端上班與電子商務的發展。

矽谷創投公司Accel合夥人、亦為臉書早期投資人Arun Mathew表示：「資本傾向於追隨極具成功潛力的標的，我認為現在你看到的，就是這些順著大勢所趨的公司與標的背後堅定的信念。」他並表示，2021年對於許多科技公司而言，肯定會是成果豐碩的一年。

(時報資訊)